Tajemniczego Endermana nie zabranie w filmie Minecraft. Tak będzie wyglądał

Enderman jest neutralnym mobem, który staje się agresywny dopiero wtedy, gdy gracz sam go zaatakuje lub zacznie patrzeć wprost w jego oczy z odległości mniejszej niż 64 bloki. Atakuje bohatera uderzając go rękoma lub blokiem, który trzyma. Jest odporny na strzały, śnieżki, trójzęby, jajka i mikstury miotane z negatywnymi efektami. Posiada również zdolność teleportacji w promieniu 32 bloków w każdym kierunku.

Tej postaci nie zabraknie w filmie Minecraft, a teraz otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na jego wygląd w nadchodzącej adaptacji. Jest on bardzo podobny do swojego growego odpowiednika. Twórcy ujednolicili styl stworzeń, zwierząt i bestii, jakie zobaczymy w Minecrafcie i Enderman nie wyróżnia się pod tym względem od innych znanych postaci, takich jak Creeper, czy Przywoływacz.

Czterech odmieńców – Garrett „The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmagają się ze zwykłymi problemami życia codziennego, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i swoimi charakterystycznymi cechami, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnymi. W końcu odkryją, że te same umiejętności mogą wykorzystać w prawdziwym świecie.

Reżyserem Minecrafta jest Jared Hess, twórca Napoleona Wybuchowca, Asów bez kasy oraz animacji Jednorożec Thelma. W obsadzie znaleźli się: Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon oraz Jemaine Clement.

Przypomnijmy, że polską premierę Minecrafta wyznaczono na 4 kwietnia 2025 roku.