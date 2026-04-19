Super Saiyan 4 wraca do gry. Dragon Ball szykuje wielki powrót kultowej transformacji Goku

Goku znów osiągnie formę SSJ4 w produkcji z Dragon Balla.

Wszystko wskazuje na to, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych transformacji w historii serii może wkrótce znów znaleźć się w centrum uwagi. Mowa o Super Saiyan 4, który po latach powraca do oficjalnego kanonu i zaczyna odgrywać coraz większą rolę w uniwersum. Dragon Ball – Goku znów osiągnie formę SSJ4 Seria Dragon Ball Daima, która dla wielu widzów była sporym zaskoczeniem, wprowadziła do historii kilka istotnych zmian. Jedną z nich było przywrócenie Super Saiyan 4 jako pełnoprawnej transformacji w głównej linii fabularnej. To o tyle znaczące, że forma ta przez lata pozostawała związana głównie z Dragon Ball GT, czyli produkcją pozostającą poza kanonem.

Najświeższe sygnały sugerujące powrót tej formy pochodzą od Bandai Namco. Firma odpowiedzialna między innymi za rozwój Dragon Ball FighterZ opublikowała teaser, który jasno wskazuje na możliwe pojawienie się Goku w wersji Super Saiyan 4 inspirowanej wydarzeniami z Dragon Ball Daima. Jeśli zapowiedź okaże się zapowiedzią konkretnej zawartości, będzie to wyraźny dowód na to, jak duży wpływ nowa seria wywarła na całą markę.

Warto przypomnieć, że Super Saiyan 4 zadebiutował jeszcze w latach dziewięćdziesiątych w Dragon Ball GT. Wówczas Goku osiągnął tę formę podczas walki z Baby, odzyskując swój ogon i wykorzystując pierwotną, małpią naturę Saiyan. Z czasem również Vegeta opanował tę transformację, co doprowadziło do powstania potężnej fuzji Gogety w tej samej formie. Po zakończeniu tamtej historii Super Saiyan 4 pojawiał się głównie w grach oraz pobocznych projektach, ale nigdy w anime czy mandze, aż do DB Daima. Nowa interpretacja tej transformacji, przygotowana jeszcze przez Akirę Toriyamę, została pokazana w Dragon Ball Daima w odcinku zatytułowanym Awakening. W historii tej Goku nie tylko wraca do pełni sił po starciu z Majin Duu, lecz także ujawnia dostęp do tej formy. Co ciekawe, finał serii sugeruje, że bohater odkrył ją samodzielnie podczas treningu, a nie otrzymał jej bezpośrednio od innych postaci.

