12 lat temu zadebiutował serial na bazie genialnego filmu. Okazał się jeszcze lepszy

Serialowe Fargo ma już 12 lat. Kultowy serial inspirowany filmem braci Coen wciąż zachwyca. Powstało pięć sezonów produkcji.

15 kwietnia 2014 roku zadebiutował serial Fargo – produkcja inspirowana filmem o tym samym tytule autorstwa Joel Coen i Ethan Coen. Pierwowzór z 1996 roku opowiadał o nieudanym planie porwania, który wymyka się spod kontroli, prowadząc do serii brutalnych, a jednocześnie absurdalnych wydarzeń. To właśnie ten miks kryminału, czarnego humoru i specyficznego prowincjonalnego klimatu stał się fundamentem serialu. 12 lat temu zadebiutowało serialowe Fargo Twórcy telewizyjnej wersji nie zdecydowali się jednak na prostą adaptację. Zamiast tego rozbudowali świat przedstawiony, tworząc własne historie osadzone w podobnym duchu. Już pierwszy sezon pokazał, że był to strzał w dziesiątkę – widzowie poznali historię niepozornego sprzedawcy ubezpieczeń, którego życie zaczyna się rozpadać po spotkaniu z tajemniczym i bezwzględnym przestępcą. W rolach głównych błyszczeli Martin Freeman i Billy Bob Thornton. Za serial odpowiadał Noah Hawley, który dał nam później produkcję Obcy: Ziemia.

Serial był kontynuowany przez kolejne lata i doczekał się pięciu sezonów (ostatni zadebiutował w 2023 roku). Każdy z nich to zamknięta historia z nowymi bohaterami i konfliktem – od gangsterskich porachunków, przez rodzinne dramaty, po historie o władzy i moralności. Można więc mówić o pełnoprawnej antologii. Nie oznacza to jednak, że sezony są całkowicie od siebie oderwane. Łączy je nie tylko miejsce akcji i ton opowieści, ale też drobne fabularne powiązania – przewijające się nazwiska, wydarzenia czy elementy świata przedstawionego, które budują wspólne uniwersum.

GramTV przedstawia:

Najważniejszy pozostaje jednak klimat. Fargo to kryminał, który równie mocno opiera się na napięciu, co na absurdzie. Brutalne zbrodnie przeplatają się tu z ironicznym humorem, a wszystko to dzieje się najczęściej w zimowej, surowej scenerii amerykańskiej prowincji. Ten kontrast jest znakiem rozpoznawczym zarówno filmu, jak i serialu. Na przestrzeni lat w produkcji pojawiło się wiele znanych nazwisk. W kolejnych sezonach wystąpili m.in. Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Ewan McGregor, Timothy Olyphant czy Jon Hamm. Nie bez powodu wielu krytyków uznaje Fargo za jedną z najlepszych – jeśli nie najlepszą – serialową adaptację filmu. Każdy z pięciu sezonów zbierał bardzo dobre oceny i utrzymywał wysoki poziom, co w przypadku tego typu projektów wcale nie jest normą. Dziś wszystkie sezony Fargo są dostępne w ofercie HBO Max.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










