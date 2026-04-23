Film z Gry o tron doczeka się istotnej zmiany? Twórcy będą musieli naprawić największy problem tej historii

Przed twórcami filmu stoi ogromne wyzwanie.

Uniwersum Gry o tron szykuje się do wejścia w zupełnie nowe terytorium. Niedawno Warner Bros. oficjalnie zapowiedziało film osadzony w świecie Westeros. Chociaż wtedy nie padły żadne potwierdzenia, to według plotek, film zaadaptuje Podboju Aegona Targaryen, czyli historię jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach kontynetu. Produkcja, za którą odpowiada Beau Willimon, ma być widowiskiem na ogromną skalę, ale jednocześnie stoi przed wyzwaniem, jak uczynić tę historię bardziej angażującą. Gra o tron – film o Podboju Aegona dokona istotnej zmiany względem tej z książek? Film przeniesie widzów o trzysta lat przed wydarzenia znane z serialu, pokazując narodziny dynastii Targaryenów oraz zjednoczenie Siedmiu Królestw. W centrum opowieści znajdą się również Rhaenys Targaryen i Visenya Targaryen, a także legendarne smoki, w tym potężny Balerion. To właśnie skala konfliktu i obecność tych bestii mają być głównym atutem produkcji.

Nie brakuje jednak głosów, że sama historia podboju może okazać się zbyt przewidywalna. Wydarzenia te są dobrze znane fanom twórczości George’a R.R. Martina, a przewaga militarna Targaryenów sprawia, że kolejne zwycięstwa mogą wydawać się z góry przesądzone. Jedynym realnym wyjątkiem pozostaje Dorne, które dzięki swojej specyfice potrafiło oprzeć się najeźdźcom.

Właśnie dlatego coraz częściej pojawia się sugestia, aby film wprowadził istotną zmianę fabularną, która nadałaby wydarzeniom większą głębię. Chodzi o motyw snu Aegona, znany z serialu Ród smoka. Według tej wizji władca miał przewidzieć nadchodzącą zagładę związaną z długą zimą i mroczną siłą z północy, co skłoniło go do zjednoczenia Westeros. Wprowadzenie tego wątku zmienia postrzeganie bohatera. Zamiast bezwzględnego zdobywcy, Aegon staje się postacią napędzaną poczuciem misji i ciężarem wiedzy o nadchodzącym zagrożeniu. Taka interpretacja pozwala nadać mu większą złożoność i uczynić historię bardziej wielowymiarową. Twórcy mogą również skorzystać z innej perspektywy, pokazując wydarzenia nie tylko oczami zdobywców, lecz także podbitych. Postacie takie jak Torrhen Stark czy zwykli mieszkańcy Westeros mogłyby ukazać Aegona jako niemal nadnaturalne zagrożenie, przypominające horror bardziej niż klasyczną opowieść o wojnie.

