The Legend of Zelda doczeka się ekranizacji. Nintendo i Sony pracują nad filmem

Już na początku czerwca plotkowano, że Illumination i Nintendo rozmawiają o ekranizacji The Legend of Zelda. Wczoraj natomiast japońska firma podzieliła się informacją, która z pewnością ucieszy wszystkich fanów wspomnianej marki. Okazuje się bowiem, że The Legend of Zelda rzeczywiście trafi na duży ekran. Miłośnicy przygód Linka nie otrzymają jednak animacji, a aktorski film.

The Legend of Zelda trafi na duży ekran. Nintendo zapowiedziało aktorski film

Zgodnie z przekazanymi informacjami producentami filmu The Legend of Zelda będą Shigeru Miyamoto – jako przedstawiciel Nintendo – oraz Avi Arad. Drugi z wymienionych twórców w przeszłości pracował nad wieloma produkcjami z uniwersum Marvela, a także nad ekranizacją Uncharted oraz Borderlands. To jednak nie koniec informacji, którymi podzieliła się japońska firma.