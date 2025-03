Film The Legend of Zelda dalej powstaje. Była pracownica Nintendo of America potwierdza

Po latach spekulacji i odrzuconych propozycji, otrzymaliśmy potwierdzenie, że nadal trwają prace nad aktorską adaptacją The Legend of Zelda. Decyzję podjęto dopiero po sukcesie innego filmu.

The Legend of Zelda zadebiutowało w Japonii w 1986 roku i od tamtej pory jest to jedna z popularniejszych produkcji w świecie gamingu. Co ciekawe, wielu twórców filmowych chciało przenieść grę na wielki ekran, jednak Nintendo nigdy nie było do tego przekonane. Po wielu latach oczekiwań, w końcu sytuacja uległa zmianie . Od tamtej zapowiedzi, minęło jednak sporo czasu, ale dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie, że temat nie trafił do kosza.

Prawdopodobnie jednym z powodów tej niechęci była porażka aktorskiej adaptacji Super Mario Bros. z 1993 roku, która okazała się klapą na wszystkich polach. Film uzyskał jedynie 29% na Rotten Tomatoes i zarobił 38,9 mln dolarów przy budżecie 48 mln dolarów. Bolesna lekcja sprawiła, że Nintendo przez lata unikało kolejnych prób ekranizacji swoich gier.

Przełom nastąpił dopiero w 2023 roku, kiedy animowany film The Super Mario Bros. Movie odniósł gigantyczny sukces. Choć krytycy mieli mieszane opinie, fani pokochali tę produkcję, a film zarobił 1,36 miliarda dolarów przy budżecie 100 milionów. Co więcej, został doceniony za wierność materiałowi źródłowemu, a jak wiemy tego od zawsze oczekiwali gracze. To właśnie ten sukces przekonał Miyamoto (główny dyrektor do spraw rozrywki w Nintendo) do podjęcia decyzji o stworzeniu aktorskiej adaptacji The Legend of Zelda.

Po sukcesie Mario, Nintendo nawiązało współpracę z Sony, aby wspólnie sfinansować filmową wersję The Legend of Zelda. Reżyserem produkcji został Wes Ball, twórca serii Więzień labiryntu, a sam Miyamoto pełni funkcję jednego z producentów.

Zapewne kluczowe będzie odpowiednie dobranie obsady oraz zachowanie spójności z grą, ale jeśli twórcy będą szli drogą Mario, to nie powinno być z tym większego problemu. Produkcja jest na wczesnym etapie, a data premiery została wstępnie określona jako „202X”, co sugeruje, że film może pojawić się najpóźniej w 2029 roku.