Koniec jednego z najpopularniejszych seriali Netflixa. Serial zmierza do wielkiego finału

Za sterami projektu ponownie stoi twórca serii Shawn Ryan, który od początku planował doprowadzić historię do wyraźnego finału. W jego ocenie nadchodzący sezon ma przynieść pełne domknięcie wątku głównego bohatera.

Netflix oficjalnie potwierdziła, że serial Nocny agent zakończy się wraz z nadchodzącym czwartym sezonem. Jednocześnie ogłoszono, że nowe odcinki są już w produkcji, a zdjęcia realizowane są w Los Angeles.

W głównej roli ponownie zobaczymy Gabriela Basso jako Petera Sutherlanda. Do obsady czwartego sezonu dołączą także Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li oraz Elizabeth Lail.

Jestem niezwykle wdzięczny Netflixowi i Sony Pictures Television za współpracę oraz za to, że dali nam przestrzeń do stworzenia ostatecznego finału dla naszych fanów na całym świecie. Intensywnie pracujemy nad dokończeniem tej opowieści i chcemy, aby ostatni sezon był czymś, czego widzowie nigdy nie zapomną.

Od momentu pierwszego sukcesu serialu Nocny agent byłem zdeterminowany, aby w końcu dostarczyć odpowiednie, emocjonujące zakończenie tej historii oraz drogi Petera Sutherlanda.

Produkcja od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów. Pierwszy sezon utrzymywał się w globalnym zestawieniu TOP 10 anglojęzycznych seriali Netflixa przez 17 tygodni w 2023 roku, stając się najchętniej oglądaną produkcją platformy w pierwszej połowie tamtego roku. Drugi sezon znalazł się na dziewiątym miejscu zestawienia w pierwszej połowie 2025 roku. Z czasem zainteresowanie zaczęło jednak spadać, czego przykładem jest trzeci sezon, który utrzymał się w TOP 10 jedynie przez cztery tygodnie.

Za produkcję odpowiadają m.in. MiddKid Productions, Exhibit A oraz Project X, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się: Marney Hochman, Seth Gordon, Julia Gunn, James Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein, Nicole Tossou, David Beaubaire, Munis Rashid, Paul Bernard, Guy Ferland oraz Seth Fisher.

