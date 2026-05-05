Koniec jednego z najpopularniejszych seriali Netflixa. Serial zmierza do wielkiego finału

Radosław Krajewski
2026/05/05 09:50
Platforma postanowiła zakończyć jeden ze swoich największych hitów.

Netflix oficjalnie potwierdziła, że serial Nocny agent zakończy się wraz z nadchodzącym czwartym sezonem. Jednocześnie ogłoszono, że nowe odcinki są już w produkcji, a zdjęcia realizowane są w Los Angeles.

Nocny agent – serial zakończy się na nadchodzącym, czwartym sezonie

Za sterami projektu ponownie stoi twórca serii Shawn Ryan, który od początku planował doprowadzić historię do wyraźnego finału. W jego ocenie nadchodzący sezon ma przynieść pełne domknięcie wątku głównego bohatera.

Od momentu pierwszego sukcesu serialu Nocny agent byłem zdeterminowany, aby w końcu dostarczyć odpowiednie, emocjonujące zakończenie tej historii oraz drogi Petera Sutherlanda.

Jestem niezwykle wdzięczny Netflixowi i Sony Pictures Television za współpracę oraz za to, że dali nam przestrzeń do stworzenia ostatecznego finału dla naszych fanów na całym świecie. Intensywnie pracujemy nad dokończeniem tej opowieści i chcemy, aby ostatni sezon był czymś, czego widzowie nigdy nie zapomną.

W głównej roli ponownie zobaczymy Gabriela Basso jako Petera Sutherlanda. Do obsady czwartego sezonu dołączą także Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li oraz Elizabeth Lail.

Produkcja od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów. Pierwszy sezon utrzymywał się w globalnym zestawieniu TOP 10 anglojęzycznych seriali Netflixa przez 17 tygodni w 2023 roku, stając się najchętniej oglądaną produkcją platformy w pierwszej połowie tamtego roku. Drugi sezon znalazł się na dziewiątym miejscu zestawienia w pierwszej połowie 2025 roku. Z czasem zainteresowanie zaczęło jednak spadać, czego przykładem jest trzeci sezon, który utrzymał się w TOP 10 jedynie przez cztery tygodnie.

Za produkcję odpowiadają m.in. MiddKid Productions, Exhibit A oraz Project X, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się: Marney Hochman, Seth Gordon, Julia Gunn, James Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein, Nicole Tossou, David Beaubaire, Munis Rashid, Paul Bernard, Guy Ferland oraz Seth Fisher.

Na koniec warto również przypomnieć, że Netflix drożeje w Polsce. Niedawno platforma ujawniła nowe ceny dla wszystkich swoich planów abonamentowych.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/night-agent-final-season-4-netflix-1236736829/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

