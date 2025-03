Film o Ronaldzie Reaganie nie kwalifikował się do Oscarów. Czy powodem było DEI?

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że w tym roku do Oscarów zakwalifikowały się 323 filmy fabularne, jednak aż 36% z nich – czyli 116 tytułów – nie spełniło wymagań, by być branym pod uwagę w kategorii Najlepszy Film. Dlaczego film biograficzny o byłym prezydencie USA, który wydawać by się mogło, jest wręcz “uszyty” pod Oscary, został przy doborze pominięty? Powodem miały być obowiązujące od ubiegłego roku Standardy Reprezentacji i Integracji (RAISE), mające na celu promowanie różnorodności w branży filmowej.

Film o Ronaldzie Reaganie nie zakwalifikował się do Oscarów

Film Reagan – biograficzny dramat o Ronaldzie Reaganie, w którym w główną rolę wcielił się Dennis Quaid, nie przeszedł pomyślnie procesu weryfikacji. Jego scenarzysta, Howard Klausner, stwierdził w rozmowie z Fox News, że film nie otrzymał żadnego rozpatrzenia ze strony Akademii właśnie ze względu na niespełnienie „standardów DEI”.