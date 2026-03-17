Film koncertowy One Ok Rock: DETOX In Cinemas trafi do kin. Polska również wyemituje produkcję

Japoński zespół rockowy One Ok Rock zapowiedział premierę nowego filmu koncertowego zatytułowanego One Ok Rock: DETOX In Cinemas. Produkcja zadebiutuje 17 kwietnia w Japonii, a w kolejnych tygodniach ma trafić do kin w innych częściach świata, między innymi w USA, Meksyku, Niemczech i co ciekawe, także w Polsce. Pełna lista kin uczestniczących w pokazach zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Film koncertowy One Ok Rock trafi do kin

Film dokumentuje spektakularny koncert zespołu na stadionie Nissan Stadium w Yokohamie, który odbył się w ramach trasy DETOX World Tour. Podczas tego wydarzenia grupa wystąpiła przed publicznością liczącą aż 70 tysięcy fanów. Według zapowiedzi twórców produkcji, film ma oddać atmosferę wielkiego koncertu dzięki panoramicznym ujęciom stadionu oraz potężnemu nagłośnieniu, które pozwoli widzom poczuć energię występu niemal tak, jakby znajdowali się w samym środku wydarzenia. Dzięki kinowej produkcji widzowie będą mogli zobaczyć koncert z zupełnie nowej perspektywy, ale charakterystyczną energią z której słyną występy One Ok Rock. W Polsce film trafi do kin 22 kwietnia. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, które kina wyemitują materiał.