Film koncertowy One Ok Rock: DETOX In Cinemas trafi do kin. Polska również wyemituje produkcję

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/17 15:00
Już w kwietniu będziemy mogli zobaczyć zapis jednego z większych koncertów One Ok Rock na ekranach kin.

Japoński zespół rockowy One Ok Rock zapowiedział premierę nowego filmu koncertowego zatytułowanego One Ok Rock: DETOX In Cinemas. Produkcja zadebiutuje 17 kwietnia w Japonii, a w kolejnych tygodniach ma trafić do kin w innych częściach świata, między innymi w USA, Meksyku, Niemczech i co ciekawe, także w Polsce. Pełna lista kin uczestniczących w pokazach zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Film dokumentuje spektakularny koncert zespołu na stadionie Nissan Stadium w Yokohamie, który odbył się w ramach trasy DETOX World Tour. Podczas tego wydarzenia grupa wystąpiła przed publicznością liczącą aż 70 tysięcy fanów. Według zapowiedzi twórców produkcji, film ma oddać atmosferę wielkiego koncertu dzięki panoramicznym ujęciom stadionu oraz potężnemu nagłośnieniu, które pozwoli widzom poczuć energię występu niemal tak, jakby znajdowali się w samym środku wydarzenia. Dzięki kinowej produkcji widzowie będą mogli zobaczyć koncert z zupełnie nowej perspektywy, ale charakterystyczną energią z której słyną występy One Ok Rock. W Polsce film trafi do kin 22 kwietnia. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, które kina wyemitują materiał.

One Ok Rock to jeden z najbardziej znanych japońskich zespołów rockowych na świecie. Grupa powstała w 2005 roku w Tokio i szybko zdobyła popularność dzięki energicznemu połączeniu rocka alternatywnego, post-hardcore’u i elementów popu. Liderem i wokalistą zespołu jest charyzmatyczny Takahiro Moriuchi, znany fanom jako Taka. Skład uzupełniają gitarzysta Toru Yamashita, basista Ryota Kohama oraz perkusista Tomoya Kanki.

Zespół zdobył ogromną popularność nie tylko w Japonii, ale także w Europie i Stanach Zjednoczonych, koncertując na największych scenach świata i współpracując z wieloma międzynarodowymi artystami. W ubiegłym roku zespół zagrał także w Polsce i zachęcam do sprawdzenia jak wyglądał występ.

Kariera grupy rozwijała się bardzo dynamicznie. Po sukcesie pierwszych albumów, One Ok Rock zaczęli występować na coraz większych scenach, aż w końcu stali się jedną z najważniejszych rockowych formacji z Japonii. Ich muzyka łączy emocjonalne teksty, melodyjne refreny i potężne gitarowe brzmienie, dzięki czemu zespół zdobył ogromną bazę fanów na całym świecie. Koncerty grupy słyną z niezwykłej energii i spektakularnej oprawy wizualnej.

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

