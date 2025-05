Figurki z Fantastycznej Czwórki z wielkim spoilerem. Tak wygląda jedna z najpotężniejszych postaci w MCU

Chociaż do premiery Fantastycznej Czwórki: Pierwsze kroki pozostały niecałe już dwa miesiące, to jeszcze na początku maja odbyły się kolejne dokrętki do filmu Marvela, które według plotek miały zmienić losy jednej z postaci. Studio najwyraźniej chce dostosować swój film pod oczekiwania widzów, więc możemy mieć nadzieję, że wyjdzie im to lepiej niż w przypadku Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat. Teraz ujawniono, że w nowej Fantastycznej Czwórce pojawi się istotny bohater, który z miejsca stanie się jedną z najpotężniejszych postaci w całym MCU. Jego wygląd zdradzają zabawki, które trafią do sklepu z okazji premiery filmu.

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki – potężny bohater zaprezentowany w oficjalnej figurce

Hasbro oficjalnie zaprezentowało linię figurek Marvel Legends inspirowaną nadchodzącym filmem z MCU. Fani mogą przyjrzeć się całej drużynie, ale również Srebrnej Surferce, a także Ludzkiej Pochodni w swojej ognistej wersji. Pojawiła się również zabawka z wizerunkiem Franklina Richardsa — syna Reeda Richardsa i Sue Storm.