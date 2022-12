Polska wygrywa z Argentyną, ale na wirtualnym boisku. Pojedynek w FIFA 23

Polska wygrała z Argentyną – tyle że na wirtualnym boisku. Jeszcze przed wczorajszym meczem naszej reprezentacji w fazie grupowej EA Sports udostępniło na oficjalnym fanpage’u gry FIFA 23 na Facebooku filmik, w którym podsumowano pojedynek dwóch polskich zawodników z dwójką piłkarzy argentyńskich.

Polska wygrywa z Argentyną – w FIFA 23

Materiał pokazuje pojedynek Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika z Angelem Di Marią oraz Leandrem Paredesem w grze FIFA 23 w trybie kooperacyjnym 2 na 2. Po spotkaniu stanowiącym rozgrzewkę, które zakończyło się remisem, piłkarze rozegrali wirtualną wersję finału – mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla polskiej reprezentacji.

Zainteresowani mogą odtworzyć spotkanie w trybie FIFA World Cup 2022, który jest dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry. Warto także wspomnieć, że EA SPORTS we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wprowadziło też do trybu FIFA Ultimate Team (FUT) historyczne stroje reprezentacji Polski, będące nawiązaniem do historycznego meczu z Węgrami w 1921 roku, który stanowił pierwsze oficjalne spotkanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej.