Donald Trump chce zniszczyć Hollywood? To może być koniec kinowych hitów

Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie ceł może wywołać reakcje odwetowe. Przykładowo, Chiny, po wcześniejszych decyzjach taryfowych Trumpa, zapowiedziały ograniczenie liczby amerykańskich filmów dopuszczanych na swój rynek.

Ekonomista Justin Wolfers z Uniwersytetu Michigan skomentował sprawę krytycznie:

Wygląda na to, że Trump właśnie dowiedział się, że inne kraje konkurują o biznes – i mu się to nie podoba. Ciekawe, co powie, gdy odkryje... że tak wygląda każda branża gospodarki.