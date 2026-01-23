Ferrari prezentuje bolid F1 na sezon 2026. Czy SF-26 okaże się przełomowe?

Ekipa z Maranello liczy, że wejście w nową erę Formuły 1, z całkowicie zmienionymi przepisami technicznymi dotyczącymi zarówno podwozia, jak i jednostek napędowych, pozwoli jej wrócić do walki o mistrzostwo świata. Dla włoskiego zespołu to początek nowego rozdania po bardzo rozczarowującym sezonie 2025, w którym Scuderia nie wygrała ani jednego wyścigu.

Ferrari odsłania barwy na sezon F1 2026

Nowy bolid zachowuje klasyczne, czerwone barwy Ferrari, jednak w porównaniu do poprzednika pojawia się w nim wyraźnie więcej bieli. Lewis Hamilton stanie przed szansą na znacznie lepszy drugi sezon w barwach Ferrari po koszmarnym debiucie w 2025 roku. Siedmiokrotny mistrz świata po raz pierwszy w karierze nie stanął wówczas ani razu na podium i wyraźnie przegrał rywalizację z zespołowym kolegą Charles’em Leclerkiem. W sezonie 2026 Hamilton będzie pracował z nowym inżynierem wyścigowym. Leclerc, który w poprzednim sezonie siedmiokrotnie meldował się na podium, już teraz zwiększył presję na zespół, ostrzegając, że dla Ferrari to “teraz albo nigdy”, jeśli chodzi o dostarczenie bolidu zdolnego walczyć o tytuł.