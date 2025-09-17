Fede Álvarez twierdzi, że nigdy nie miał reżyserować sequela Obcy: Romulus. Czy jego relacja ma sens?

Jakiś czas temu temu pojawiły się informacje, że Fede Álvarez nie stanie za kamerą kontynuacji filmu Obcy: Romulus. Reżyser tłumaczył wówczas, że świadomie postanowił „przekazać pałeczkę”. Teraz jednak idzie krok dalej i twierdzi, że… nigdy nie miał odpowiadać za realizację sequela.

Annie Noelker / The Times

Fede Álvarez nie miał nigdy reżyserować sequela filmu Obcy: Romulus?

To zaskakujący zwrot, jeśli przypomnieć jego własne wypowiedzi z ostatnich miesięcy. Jeszcze w lutym Álvarez mówił wprost: „Myślę, że kontynuacja będzie moim kolejnym filmem” i „Mam nadzieję, że uda mi się go nakręcić w tym roku”. W wywiadzie dla Empire podkreślał, że nie może się doczekać powrotu na plan, a w czerwcu zapewniał, że przygotowania do zdjęć na jesień są w toku.