Fede Álvarez twierdzi, że nigdy nie miał reżyserować sequela Obcy: Romulus. Czy jego relacja ma sens?

Jakiś czas temu temu pojawiły się informacje, że Fede Álvarez nie stanie za kamerą kontynuacji filmu Obcy: Romulus. Reżyser tłumaczył wówczas, że świadomie postanowił „przekazać pałeczkę”. Teraz jednak idzie krok dalej i twierdzi, że… nigdy nie miał odpowiadać za realizację sequela.
Fede Álvarez nie miał nigdy reżyserować sequela filmu Obcy: Romulus?
To zaskakujący zwrot, jeśli przypomnieć jego własne wypowiedzi z ostatnich miesięcy. Jeszcze w lutym Álvarez mówił wprost: „Myślę, że kontynuacja będzie moim kolejnym filmem” i „Mam nadzieję, że uda mi się go nakręcić w tym roku”. W wywiadzie dla Empire podkreślał, że nie może się doczekać powrotu na plan, a w czerwcu zapewniał, że przygotowania do zdjęć na jesień są w toku.
Wypowiedzi te kłócą się z obecnym stanowiskiem filmowca, który podczas Horrorhound Weekend oświadczył:
Nie sądzę, żebym kiedykolwiek miał reżyserować sequel. Zawsze wiedzieliśmy, kiedy skończyliśmy – to jedna z tych rzeczy, kiedy przychodzisz, robisz jeden film i wychodzisz. Cameron, Fincher… wszyscy ci reżyserzy, których kocham, poszli i zrobili jeden. Oczywiście Ridley [Scott] to stworzył, ma prawo zrobić ich wiele. Chcieliśmy to napisać […] Napisaliśmy to i zadbaliśmy o to, żeby przetrwali, a teraz możemy pozwolić komuś innemu to zrobić.
GramTV przedstawia:
Według informatora Jeffa Sneidera, prawda może wyglądać zupełnie inaczej – Álvarez miał zostać odsunięty od projektu po serii konfliktów twórczych, w tym poważnym sporze z Ridleyem Scottem. I ta teoria, zwłaszcza w świetle ostatnich wypowiedzi, wydaje się najbardziej prawdopodobna. Oficjalnie nikt tego nie potwierdza, ale fakty zdają się wskazywać, że reżyser nie mówi wszystkiego wprost.
Kto przejmie teraz stery? Zdjęcia są planowane na jesień, więc decyzja musi zapaść wkrótce. Padają spekulacje, że mógłby to być Noah Hawley, twórca serialu Obcy: Ziemia dla stacji FX. Niektórzy sugerują też, że Ridley Scott – wciąż blisko związany z marką – sam może chcieć wrócić do reżyserii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!