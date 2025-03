FBC: Firebreak bez Battle Passów i codziennych logowań. Remedy stawia na swobodę

Z informacji udostępnionych po prezentacji zwiastuna rozgrywki wynika, że nawet zakup dodatków nie będzie warunkiem wspólnej zabawy ze znajomymi. Ponadto gra zostanie pozbawiona jakichkolwiek dziennych lub ograniczonych czasowo wydarzeń.

Ale to nie wszystko – Remedy zadbało też o to, by uruchomienie gry i dołączenie do misji zajmowało jak najmniej czasu; twórcy poważnie podchodzą do kwestii współpracy między graczami, chcąc, by była naprawdę satysfakcjonująca, a jednocześnie nie karali nikogo za trafienie do drużyny z mniej doświadczonym graczem lub trollem. Wszystkie treści zaplanowane po premierze (a jest ich sporo) będą za darmo, więc nie trzeba będzie dzielić ekipy.