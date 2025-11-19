Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatekeeper może podbić serca fanów Dark Messiah of Might & Magic. Zobaczcie długi gameplay z nowego RPG

Mikołaj Ciesielski
2025/11/19 19:20



RPG akcji z widokiem FPP od niemieckiego studia Paraglacial zapowiada się naprawdę dobrze.

W trakcie THQ Nordic Digital Showcase 2025 zapowiedziano Fatekeeper – RPG akcji z widokiem FPP osadzone w świecie fantasy. THQ Nordic oraz deweloperzy ze studia Paraglacial najwyraźniej postanowili przypomnieć graczom o istnieniu wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z gry, która ma szansę podbić serca fanów Dark Messiah of Might & Magic.

Fatekeeper
Fatekeeper

Fatekeeper wygląda obiecująco. Opublikowano blisko 9-minutowy gameplay z nowego RPG

Udostępniony przez redakcję IGN gameplay z Fatekeeper trwa prawie 9 minut i pozwala zainteresowanym sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji. W materiale nie brakuje walki z oponentami z wykorzystaniem broni białej i nie tylko, a także eksploracji podniszczonej twierdzy. Trzeba przyznać, że nadchodzące RPG wygląda naprawdę obiecująco. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.

Wkrocz do ręcznie wykreowanego świata, w którym ruiny szepczą o dawnych kataklizmach. Opanuj sztukę walki mieczem i magią, wytycz własną ścieżkę za pomocą artefaktów, zaklęć i podejmowanych wyborów, które określą, kim się staniesz w tej grze RPG z perspektywą pierwszej osoby – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Fatekeeper zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować we wczesnym dostępie w trakcie nadchodzącej zimy. Dokładna data premiery produkcji studia Paraglacial w Early Access nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/first-person-rpg-fatekeeper-gets-8-minute-gameplay-trailer

Tagi:

News
Paraglacial
THQ Nordic
fantasy
FPP
action-RPG
rozgrywka
fragmenty rozgrywki
gameplay
Fatekeeper
