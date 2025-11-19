Fatekeeper może podbić serca fanów Dark Messiah of Might & Magic. Zobaczcie długi gameplay z nowego RPG

W trakcie THQ Nordic Digital Showcase 2025 zapowiedziano Fatekeeper – RPG akcji z widokiem FPP osadzone w świecie fantasy. THQ Nordic oraz deweloperzy ze studia Paraglacial najwyraźniej postanowili przypomnieć graczom o istnieniu wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z gry, która ma szansę podbić serca fanów Dark Messiah of Might & Magic.

Fatekeeper wygląda obiecująco. Opublikowano blisko 9-minutowy gameplay z nowego RPG

Udostępniony przez redakcję IGN gameplay z Fatekeeper trwa prawie 9 minut i pozwala zainteresowanym sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji. W materiale nie brakuje walki z oponentami z wykorzystaniem broni białej i nie tylko, a także eksploracji podniszczonej twierdzy. Trzeba przyznać, że nadchodzące RPG wygląda naprawdę obiecująco. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.