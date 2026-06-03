Absurdalnie niska cena nowego mrocznego RPG-a akcji od THQ Nordic. Fatekeeper zbiera pozytywne oceny od graczy

Twórcy udostępnili pierwszą grywalną wersję projektu, która pozwala poznać fundamenty rozgrywki oraz najważniejsze mechaniki przygotowane na premierę Early Access. Jednocześnie zespół zapowiada dalszy rozwój tytułu, który będzie realizowany we współpracy ze społecznością. W kolejnych miesiącach gracze mogą spodziewać się nowej zawartości, usprawnień oraz zmian wynikających z opinii użytkowników.

Fani mrocznych światów fantasy mogą już rozpocząć swoją przygodę z Fatekeeper . Produkcja właśnie zadebiutowała we wczesnym dostępie na platformie Steam, otwierając przed graczami drzwi do niebezpiecznej krainy pełnej wymagających starć, magii i rozbudowanego rozwoju postaci.

Jednym z filarów rozgrywki w Fatekeeper jest dynamiczny system walki, oparty na responsywnych starciach w zwarciu oraz wykorzystaniu zaklęć. Gracze otrzymują swobodę w kształtowaniu własnego bohatera, rozwijając wybrane umiejętności i dostosowując styl gry do własnych preferencji.

Na drodze do zwycięstwa staną liczni przeciwnicy, których pokonanie wymaga odpowiedniego przygotowania i wykorzystania dostępnych zdolności. Nie zabraknie także szerokiego wyboru wyposażenia. W trakcie zabawy można zdobywać różnorodne bronie, pancerze oraz artefakty, które pozwolą stworzyć coraz potężniejsze kombinacje ekwipunku.

Fatekeeper jest już dostępny na Steamie w cenie 33,99 zł z 20% zniżką, która dostępna będzie tylko do 16 czerwca. Obecna regularna cena gry wynosi 42,49 zł. Wczesny dostęp Fatekeeper starcza na ponad dwie godziny zabawy.

Tak niska cena pozwoliła przyciągnąć sporo graczy w premierowym dniu. Według danych SteamDB tytuł osiągnął 6 442 grających w tzw. “peaku”. To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę krótki czas potrzebny na przejście obecnej fabuły dostępnej we wczesnym dostępie oraz konkurencję w postaci pokazu State of Play.

Fatekeeper może pochwalić się “bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam wśród użytkowników. Aż 80% ocen jest pozytywnych z 1 465 opinii. Poniżej przeczytacie wybrane komentarze od graczy.

Bardzo udany duchowy spadkobierca gry Dark Messiah of Might and Magic cena jak za wczesny dostęp jest także bardzo uczciwa, a wręcz zbyt uczciwa za co twórcy tej gry mają mój szacunek – Le Pierro.

Niesamowita grafika, satysfakcjonujący system walki – dostrzegam też kilka ciekawych elementów fabularnych. Szczur świetnie sprawdza się w roli towarzysza i przewodnika. Napotkałem jeden błąd OOB i jedno zawieszenie, ale mimo to uzyskał pozytywną ocenę – siemko.

Interakcje z otoczeniem naprawdę poszerzają możliwości prowadzenia walki. Piękny świat i widoki. Przyjemna eksploracja z brakiem niewidzialnych ścian. Albo da się wejść albo czeka nas śmierć. Bardzo obiecująca gra. Śmiesznie tania, a już jest w co grać – Semur.

Gra ma ogromny potencjał. Walka jest przyjemna i prosta, a świat wygląda niesamowicie. A co najlepsze, działa bardzo płynnie i jak dotąd nie ma żadnych błędów ani awarii. Miłą niespodzianką była także cena. Zdecydowanie polecam – piotrekkc2.