Fatalne wieści dla fanów GTA 6. Potwierdził się czarny scenariusz w sprawie wydajności

Jakość obrazu to jedna z tych rzeczy, które sprowadzają cię z powrotem na ziemię. Nie dostajemy tutaj natywnego 4K, 120 klatek i niesamowitej jakości – jest dobrze, ale nie wybitnie – zauważa Oliver Mackenzie

Zwiastun działa w rozdzielczości 1440p, skalowanej do 4K przy 30 klatkach na sekundę, z wykorzystaniem rekonstrukcji obrazu podobnej do FSR1. Ostateczna rozdzielczość materiału to 2560×1152, a obraz prezentowany jest z czarnymi pasami (tzw. letterboxingiem).

Dla niektórych może być rozczarowujące, że trailer działa tylko w 30 FPS-ów i według Digital Foundry raczej nie ma co liczyć na tryb 60 FPS-ów na premierę.

Nie da się po prostu wyłączyć Ray-tracing Global Illumination – to integralna część działania gry. Dodanie trybu 60 FPS wymagałoby drastycznego obniżenia rozdzielczości, co całkowicie zepsułoby wizualną tożsamość gry – dodał Alex Battaglia.

Zastosowanie zaawansowanego systemu Ray-traced Global Illumination to jedno z największych osiągnięć technicznych GTA 6. System ten odpowiada za realistyczne światło bezpośrednie i pośrednie, a jego efekty widać niemal w każdej scenie zwiastuna.

W całym zwiastunie, w prawie każdej scenie, da się zauważyć rozproszone oświetlenie pośrednie – wygląda to fantastycznie, szczególnie na postaciach. Choć oczywiście trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w czasie rzeczywistej rozgrywki - podkreśla Mackenzie.

Rockstar potwierdziło również obecność ray-traced reflections, czyli odbić generowanych w czasie rzeczywistym. Szczególnie efektowne mają być odbicia w okularach, lusterkach czy szybach samochodów.