Farming Simulator 22 – maszyny Volvo zaprezentowane na nowym wideo

Gry z serii Farming Simulator cieszą się w Polsce ogromną popularnością, a fanów wirtualnego rolnictwa z pewnością u nas nie brakuje. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo przygotowanym przez ekipę Giants Software. Materiał powstał we współpracy z marką Volvo i skupia się na prezentacji pojazdów i sprzętu producenta.

Maszyny Volvo w Farming Simulator 22

Przypomnijmy, że wraz z dodatkiem zatytułowanym Platinum Expansion, który zadebiutował 14 listopada, do serii wprowadzono markę Volvo. Za jego sprawą do gry trafiło ponad 40 nowych maszyn i narzędzi. Część z nich zaprezentowano na wspomnianym wideo. Co ciekawe, nie są to wyłącznie nowoczesne sprzęty, ale także wiekowe klasyki, które służyły ludziom na przestrzeni lat.



„Wyjątkowy zwiastun sięga wstecz o ponad pół wieku i przedstawia kilka znaczących kamieni milowych w produkcji pojazdów Volvo. Nostalgicznego charakteru dodają w grze BM-Volvo DR 631 pseudonim "Gravel Charlie" z lat sześćdziesiątych, pierwsza przegubowa wywrotka jaką kiedykolwiek stworzono oraz ciągnik Volvo-BM 2654 z 1979 r”– czytamy w opisie.



Na koniec przypomnijmy, że Farming Simulator 22 zadebiutowało na rynku w listopadzie 2021 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym tytule, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że naczelny rolnik redakcji – Harpen - wystawił grze całkiem przyzwoitą ocenę – 7.5/10.



Chętnie posłuchamy o tym, co Wy myślicie na temat serii i jej popularności.