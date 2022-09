Farming Simulator 22 – dodatek Pumps N' Hoses Pack jest już dostępny. Szykujcie sprzęt!

Rozgrywkę w Farming Simulator 22 wzbogacą również funkcje separacji nawozu oraz konfigurowalne biogazownie, które będziecie mogli wykorzystać w trakcie dbania o swoją farmę. Ponadto w grze pojawi się ponad 30 nowych maszyn, narzędzi oraz innych przedmiotów od wiodących producentów, chociażby firmy Schouten. Na ten moment łączna liczba marek dostępnych w grze przekracza już 150.



Na koniec przypomnijmy, że Farming Simulator 22 zadebiutowało na rynku w listopadzie 2021 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym tytule, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że naczelny rolnik redakcji – Harpen - wystawił grze całkiem przyzwoitą ocenę – 7.5/10.



Chętnie posłuchamy o tym, co Wy myślicie na temat serii i jej popularności.