Far Cry otrzyma aktorski serial od twórcy nadchodzącego hitu science fiction. Czy to jest definicja szaleństwa?

Według najnowszego przecieku stacja FX może przygotowywać telewizyjną adaptację jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek Ubisoftu, czyli serii Far Cry. Informacje o projekcie pojawił się niespodziewanie, kiedy na oficjalnej stronie firmy opublikowano wpis zapowiadający serial. Strona zniknęła niemal natychmiast, lecz jej treść zdążyła trafić w ręce użytkowników Reddita. Far Cry – twórca Obcy: Ziemia pracuje nad serialem na podstawie słynnej serii Ubisoftu Według udostępnionych fragmentów, za produkcję odpowiadają Rob McElhenney, znany m.in. z U nas w Filadelfii, Mythic Quest czy Witajmy we Wrexham, oraz Noah Hawley, twórca serialowej wersji Fargo i nadchodzącego Obcy: Ziemia. Hawley ma objąć funkcję showrunnera, a McElhenney wcieli się w jedną z głównych postaci.

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się McElhenney, Hawley i Jackie Cohn z More Better Productions, Michael Garcia z 26Keys Productions, Nick Frenkel z 3Arts Entertainment, a także Gerard Guillemot, Margaret Boykin i Austin Dill reprezentujący Ubisoft. Ta współpraca to prawdziwy nadmiar bogactwa. Far Cry to psychologiczna spirala, która nie unika najciemniejszych i najbardziej absurdalnych aspektów ludzkiej natury, co doskonale współgra z odważnym i bezkompromisowym stylem opowiadania historii, z którego znane jest FX – podkreśliła Margaret Boykin, szefowa działu filmów i seriali w Ubisoft Film & Television.

Nieoficjalne informacje sugerują, że serial przyjmie formę antologii, więc każdy sezon będzie przedstawiał nowy świat, nową obsadę i odrębną historię, na wzór gier, które nie mają bezpośrednich kontynuacji fabularnych, lecz łączy je tematyka przetrwania, moralnych dylematów i konfrontacji z charyzmatycznymi antagonistami. Seria Far Cry od lat jest jedną z wizytówek Ubisoftu. Pierwsza część zadebiutowała w 2004 roku, ale dopiero Far Cry 3 z 2012 roku nadało serii unikalny ton. Każda kolejna odsłona przenosi graczy w inne miejsce, od tropikalnych wysp, przez Himalaje, po amerykańskie miasteczka, co daje ogromne pole do kreatywnej adaptacji telewizyjnej. Choć Ubisoft nie skomentował sprawy po usunięciu wpisu, projekt dobrze wpisuje się w strategię firmy, która w marcu utworzyła nową spółkę dedykowaną rozwojowi swoich trzech największych marek: Assassin’s Creed, Rainbow Six oraz Far Cry. Nowa jednostka powstała po tym, jak chiński koncern Tencent zainwestował w nią 1,16 mld euro w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów.

