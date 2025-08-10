Far Cry otrzyma aktorski serial od twórcy nadchodzącego hitu science fiction. Czy to jest definicja szaleństwa?

Ubisoft planuje ekranizację kolejnej swojej wielkiej serii.
Według najnowszego przecieku stacja FX może przygotowywać telewizyjną adaptację jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek Ubisoftu, czyli serii Far Cry. Informacje o projekcie pojawił się niespodziewanie, kiedy na oficjalnej stronie firmy opublikowano wpis zapowiadający serial. Strona zniknęła niemal natychmiast, lecz jej treść zdążyła trafić w ręce użytkowników Reddita.
Far Cry – twórca Obcy: Ziemia pracuje nad serialem na podstawie słynnej serii Ubisoftu
Według udostępnionych fragmentów, za produkcję odpowiadają Rob McElhenney, znany m.in. z U nas w Filadelfii, Mythic Quest czy Witajmy we Wrexham, oraz Noah Hawley, twórca serialowej wersji Fargo i nadchodzącego Obcy: Ziemia. Hawley ma objąć funkcję showrunnera, a McElhenney wcieli się w jedną z głównych postaci.
Wśród producentów wykonawczych znaleźli się McElhenney, Hawley i Jackie Cohn z More Better Productions, Michael Garcia z 26Keys Productions, Nick Frenkel z 3Arts Entertainment, a także Gerard Guillemot, Margaret Boykin i Austin Dill reprezentujący Ubisoft.
Ta współpraca to prawdziwy nadmiar bogactwa. Far Cry to psychologiczna spirala, która nie unika najciemniejszych i najbardziej absurdalnych aspektów ludzkiej natury, co doskonale współgra z odważnym i bezkompromisowym stylem opowiadania historii, z którego znane jest FX – podkreśliła Margaret Boykin, szefowa działu filmów i seriali w Ubisoft Film & Television.
Nieoficjalne informacje sugerują, że serial przyjmie formę antologii, więc każdy sezon będzie przedstawiał nowy świat, nową obsadę i odrębną historię, na wzór gier, które nie mają bezpośrednich kontynuacji fabularnych, lecz łączy je tematyka przetrwania, moralnych dylematów i konfrontacji z charyzmatycznymi antagonistami.
Seria Far Cry od lat jest jedną z wizytówek Ubisoftu. Pierwsza część zadebiutowała w 2004 roku, ale dopiero Far Cry 3 z 2012 roku nadało serii unikalny ton. Każda kolejna odsłona przenosi graczy w inne miejsce, od tropikalnych wysp, przez Himalaje, po amerykańskie miasteczka, co daje ogromne pole do kreatywnej adaptacji telewizyjnej.
