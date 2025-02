Far Cry: New Dawn z aktualizacją do 60 FPS na konsolach. W końcu?

Przechodzące kryzys studio Ubisoft ogłosiło, że Far Cry: New Dawn, postapokaliptyczna odsłona serii z 2019 roku, otrzyma aktualizację do 60 klatek na sekundę na konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5. Decyzja ta zaskoczyła wielu graczy, którzy zwrócili uwagę, że inne tytuły Ubisoftu bardziej potrzebują podobnych ulepszeń. Wśród komentarzy pojawiły się sugestie, że aktualizacja może być związana z nadchodzącą premierą gry w usłudze Game Pass, gdzie trafi już 4 lutego. To uzasadnione przesłanki.

Far Cry: New Dawn z aktualizacją do 60 klatek na sekundę

Mimo że Far Cry: New Dawn nie osiągnęło takiej popularności jak główne części serii, dla wielu graczy było ciekawym rozwinięciem postapokaliptycznego wątku zapoczątkowanego w Far Cry 5. Gra wyróżnia się barwnym, żywym światem, który kontrastuje z ponurą wizją końca świata znaną z serii Fallout czy Metro. Dzięki aktualizacji do 60 FPS tytuł może zyskać nowe życie, szczególnie wśród osób, które planują sprawdzić go w ramach subskrypcji.