Elon Musk skrytykował finał The Boys. Twórca serialu uznał to za najlepszą recenzję

Po 7 latach i 5 sezonach serial The Boys dobiegł końca. Jego finał podzielił jednak społeczność, a głosów rozczarowania nie brakuje.
Szerzej przeczytacie o tym pod tym adresem. Tutaj skupimy się jednak na szczególnej reakcji na temat ostatniego odcinka.
Musk krytykuje, obsada The Boys się cieszy
Po stronie niezadowolonych stanął bowiem Elon Musk. I bynajmniej nie chodziło o fakt, że ekscentryczny miliarder został w finałowym epizodzie The Boys sparodiowany. Zamiast tego 54-latek odniósł się do jednej z ostatnich scen, w której udział bierze Homelander. Zaczęło się od wpisu, którego autor wyrażał swoją dezaprobatę względem twórców i ostatnich słów do niedawna najsilniejszego supka na świecie. Według tegoż autora słowa lidera Siódemki były przejawem “obłąkanej fantazji o seksualnym upokorzeniu” scenarzystów. Sam Musk zareagował na wpis, nie rozwodząc się przy tym zbytnio, ale wyrażając poparcie:
Żałosne – ocenił Musk wspomnianą scenę.
Z jednej strony rzeczona scena mogła zostać uznana na swój sposób za niesmaczną lub budzącą zgorszenie. Z drugiej można odnieść wrażenie, iż w tamtym momencie była ona zasadna i zgodna z tym, czego mogliśmy się w danej sytuacji spodziewać. Zresztą, krytyka ze strony Muska najwyraźniej niespecjalnie zasmuciła showrunnera The Boys, Erica Kripke. Co więcej, scenarzysta wydawał się nawet cieszyć z faktu, iż w taki sposób opisano jego dzieło.
O mój Boże, to jest jego recenzja tego, co The Boys zrobili Homelanderowi. Nigdy w życiu nie dostanę już lepszej recenzji – podsumował Kripke.
Co ciekawe, nie tylko Kripke miał ubaw z oburzenia właściciela Tesli i X. Rozbawione komentarze w odniesieniu do wpisu umieścili również Antony Starr i Jack Quaid, czyli odpowiednio serialowi Homelander i Hughie Campbell. Samo The Boys tak czy inaczej dobiegło końca. Teraz fanom produkcji pozostaje czekać na nadchodzący prequel Vought Rising, którego trailer nawiasem mówiąc wyciekł do sieci.
