Far Cry 3 w 60 FPS-ach to zdecydowanie nie jest definicja szaleństwa

Far Cry doczekał się już sześciu pełnoprawnych odsłon, ale prawdziwym przełomem w kontekście przyszłości była ta trzecia. To ona wylała fundamenty pod to, czym ta seria jest po dziś dzień.
Schemat zabawy zapoczątkowany przez Far Cry 3 jest przecież z pewnymi modyfikacjami kontynuowany. To o tyle ciekawe, że sama “trójka” w tym roku świętować będzie swoje 14. urodziny.
Posiadacze PS5 dostaną Far Cry 3 z dwukrotnie zwiększoną liczbą klatek
Teraz powód, by przy tej okazji powrócić na Rook Island, będą mieli posiadacze konsol PlayStation 5. Oto bowiem Far Cry 3: Classic Edition w wydaniu właśnie na tę platformę otrzyma łatkę dodającą rzecz tak niebanalną, jak 60 klatek na sekundę. Wcześniej na PS5, podobnie jak na PS4, zmuszeni byliśmy ograniczyć się do klatkażu na poziomie 30 FPS-ów. Ale teraz nie będzie to już nas ograniczać.
Samo Sony zapowiada nadchodzącą aktualizację FC3 w ten sposób:
Powróć do otwartego świata niebezpiecznej i pełnej odkryć wyspy wraz z darmową aktualizacją Far Cry 3 Classic Edition z 60 FPS-ami, która będzie dostępna od 21 stycznia na konsolach PS5 i PS5 Pro.
Graj w Far Cry 3 Classic Edition poprzez Ubisoft+ Classics, dostępne jako samodzielna subskrypcja lub też w ramach PlayStation Plus Premium i PlayStation Plus Extra.
To, co rzuca się w oczy, to fakt, iż zwiększenie liczby klatek na sekundę dotyczy wyłącznie najnowszego PS-a w wersji podstawowej oraz Pro. Oznacza to, iż osoby grające w Far Cry 3 na PlayStation 4 będą musiały obejść się smakiem i pozostanie im dalsza zabawa w 30 klatkach. Lub ewentualnie oglądanie materiałów z 60 FPS-ami na YouTube – jeden z nich wrzuciło zresztą samo Sony.
