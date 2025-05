Fanowska gra LEGO Bionicle nagle skasowana po ośmiu latach pracy. Nowy gameplay pokazuje, co straciliśmy

Niestety ten projekt ostatecznie nie dojdzie do skutku, chociaż miał nawet swoją własną kartę na Steam.

Bionicle: Masks of Power miało być darmową, stworzoną w Unreal Engine 5, grą RPG akcji z otwartym światem, osadzoną w uniwersum kultowych figurek LEGO Bionicle. Gracz wcielał się w jednego z sześciu bohaterów Toa, by zebrać Maski Mocy i wyzwolić wyspę Mata Nui spod wpływu złowrogiego Makuty.

Po ośmiu latach intensywnego rozwoju, zespół twórców z Team Kanohi został zmuszony do zakończenia prac nad grą Bionicle: Masks of Power. LEGO Group nakazało całkowite usunięcie projektu z sieci na trzy miesiące przed planowanym udostępnieniem wersji demonstracyjnej gry. Na pocieszenie otrzymaliśmy nowy, bardzo długi gameplay, który prezentuje niemal gotową już produkcją, którą bezpowrotnie straciliśmy.

Niestety, do tego nie dojdzie. LEGO Group poprosiło nas o całkowite zakończenie projektu i usunięcie go z przestrzeni publicznej.

Jako formę pożegnania, Team Kanohi opublikowało nowe nagranie z pełnego przejścia obecnej wersji dema, zaznaczając, że zawiera ono błędy i niedociągnięcia wynikające z niedokończonego procesu dopracowywania gry.

Chociaż zakończenie Masks of Power było ciosem dla zespołu, Team Kanohi nie zamierza kończyć swojej działalności. Studio ogłosiło rebranding na Unmasked Games i zapowiedziało prace nad nowym, oryginalnym projektem o roboczej nazwie Project Rustbound.

To dla nas bolesna wiadomość, ale jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość. Dzięki wsparciu naszej społeczności przeszliśmy drogę od grupy fanów Bionicle do niezależnego studia deweloperskiego. Dziękujemy Wam z całego serca.

Strona gry na Steamie została już zastąpiona profilem nowego projektu. Możemy również zobaczyć kilka pierwszych screenów, prezentujące środowiska, jakie znajdą się w grze. Są to te same lokacje, które mieliśmy odwiedzić w Bionicle: Masks of Power.