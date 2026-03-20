Fani wygrali. Meta cofa decyzję o Horizon Worlds

Burzliwe godziny w VR-owym obozie Mety. Technologiczny gigant należący do Marka Zuckerberga najpierw ogłosił swoją decyzję tylko po to, by około dobę później się z niej wycofać.

Wszystko z uwagi na presję społeczności, która nie była zadowolona z kroków, które firma zamierzała podjąć. Skala niezadowolenia była najwyraźniej tak duża, że Mecie pozostało jedynie zrobić krok wstecz.

Meta wycofuje platformę, a potem wycofuje… się z decyzji

Już na początku roku informowano, że w Reality Labs, czyli dziale Mety skupionym na wirtualnej rzeczywistości, dojdzie do ogromnych cięć. W ich następstwie zamknięto m.in. studio, które miało stworzyć sequel Batman: Arkham Shadow. Wystarczyło jednak spojrzeć na finanse i wygenerowane 70 miliardów dolarów straty, by nie być zaskoczonym takim rozwojem wypadków. Teraz zaś firma zapowiedziała dalszy ciąg VR-owych przetasowań. Padło na platformę społecznościową Horizon Worlds, która 15 czerwca miała zniknąć z gogli Meta Quest i kontynuować działanie jedynie na urządzeniach mobilnych.