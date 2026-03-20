Fani wygrali. Meta cofa decyzję o Horizon Worlds

Maciej Petryszyn
2026/03/20 16:30
Burzliwe godziny w VR-owym obozie Mety. Technologiczny gigant należący do Marka Zuckerberga najpierw ogłosił swoją decyzję tylko po to, by około dobę później się z niej wycofać.

Wszystko z uwagi na presję społeczności, która nie była zadowolona z kroków, które firma zamierzała podjąć. Skala niezadowolenia była najwyraźniej tak duża, że Mecie pozostało jedynie zrobić krok wstecz.

Horizon Worlds
Meta wycofuje platformę, a potem wycofuje… się z decyzji

Już na początku roku informowano, że w Reality Labs, czyli dziale Mety skupionym na wirtualnej rzeczywistości, dojdzie do ogromnych cięć. W ich następstwie zamknięto m.in. studio, które miało stworzyć sequel Batman: Arkham Shadow. Wystarczyło jednak spojrzeć na finanse i wygenerowane 70 miliardów dolarów straty, by nie być zaskoczonym takim rozwojem wypadków. Teraz zaś firma zapowiedziała dalszy ciąg VR-owych przetasowań. Padło na platformę społecznościową Horizon Worlds, która 15 czerwca miała zniknąć z gogli Meta Quest i kontynuować działanie jedynie na urządzeniach mobilnych.

O wszystkim poinformowała sama Meta w opublikowanym przez siebie komunikacie:

Na początku tego roku informowaliśmy o naszym nowym odejściu do VR-u i Horizon. Rozdzielamy te dwie platformy tak, by każda z nich mogła rozwijać się z większym skupieniem, tak więc platforma Horizon Worlds pozostanie doświadczeniem dostępnym jedynie na urządzeniach mobilnych. Rozdzielenie to zostanie rozszerzone na cały nasz ekosystem, w tym na naszą mobilną aplikację

Aby wspierać tę wizję, zamierzamy na przestrzeni całego 2026 roku wprowadzić kolejne zmiany, które usprawnią korzystanie z Quest.

Taka decyzja nie spotkała się ze zrozumieniem skupionych wokół Questa użytkowników. Ich niezadowolenie było zresztą na tyle duże, że finalnie gigant z Kalifornii postanowił zrewidować swoje plany. W efekcie Horizon Worlds zostaje w Quest Store. Jednocześnie jednak do społecznościowej sieci w VR nie będą już dodawane żadne nowe gry. Ma to związek z rychłym porzuceniem wcześniejszego silnika, Horizon Unity, na rzecz zaprezentowanego w ubiegłym roku Horizon Engine. To z jego wykorzystaniem będą powstawały produkcje dla Horizon Worlds, ale wyłącznie z myślą o mobilnej wersji platformy.

W sesji Q&A na Instagramie dalsze działanie Horizon Worlds na Quest potwierdził to Andrew Bosworth, dyrektor ds. technologii Mety:

Właśnie dzisiaj zdecydowaliśmy, że utrzymamy działanie Horizon Worlds w VR dla istniejących gier, aby wesprzeć fanów, którzy się do nas odezwali.

Jednocześnie w oświadczeniu dla redakcji CNBC Bosworth doprecyzował przerzucenie sił na wersję mobilną:

Większość naszej energii kierujemy na urządzenia mobilne i tamtejszy silnik Meta Horizon Engine.

To o tyle ciekawe, że jak informowało CNBC, Horizon Worlds nigdy nie przyciągnęło więcej kilkuset tysięcy użytkowników miesięcznie. Mimo to firma najwyraźniej nadal wierzy w sukces przedsięwzięcia, aczkolwiek wyłącznie w kierunku mobilnym.

Źródło:https://www.cnbc.com/2026/03/19/meta-backtracks-on-decision-to-end-horizon-worlds-vr-ans-spoke-up.html

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

