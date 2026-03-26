Zaskakujący powrót gry FlatOut. Na Steam zmierza FlatOut 4: Total Insanity VR we wczesnym dostępie

Niespodziewany spin-off serii FlatOut zmierza do wirtualnej rzeczywistości. FlatOut 4: Total Insanity VR zadebiutuje w programie Steam Early Access już pod koniec kwietnia. Projekt, zapowiedziany pierwotnie w 2024 roku jako “FlatOut”, został całkowicie przeprojektowany z myślą o VR. Studio Flat2VR Studios współpracowało przy tym z moderem znanym jako Mutar.

FlatOut 4: Total Insanity VR zmierza na Steam

Ponieważ oryginalna gra była tworzona z myślą o kamerze z trzeciej osoby i nie posiadała widoku z kokpitu, twórcy musieli od podstaw stworzyć wnętrza pojazdów. W efekcie gracze otrzymają nowe modele kokpitów, ulepszone deski rozdzielcze oraz poprawione tekstury, a wszystko to z pełnym wsparciem sześciu stopni swobody ruchu. Dodatkowo wdrożono technologię DLSS, która ma zapewnić lepszą jakość obrazu i płynniejszą rozgrywkę. Twórcy podkreślają, że gra zachowa charakterystyczny dla serii nacisk na destrukcję pojazdów, oferując intensywne i bezpośrednie doświadczenie w VR. Elliot Tate, dyrektor kreatywny Flat2VR Studios, zapowiada: