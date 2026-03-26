Zaskakujący powrót gry FlatOut. Na Steam zmierza FlatOut 4: Total Insanity VR we wczesnym dostępie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/26 19:30
FlatOut 4: Total Insanity VR trafi do Steam Early Access już w kwietniu.

Niespodziewany spin-off serii FlatOut zmierza do wirtualnej rzeczywistości. FlatOut 4: Total Insanity VR zadebiutuje w programie Steam Early Access już pod koniec kwietnia. Projekt, zapowiedziany pierwotnie w 2024 roku jako “FlatOut”, został całkowicie przeprojektowany z myślą o VR. Studio Flat2VR Studios współpracowało przy tym z moderem znanym jako Mutar.

Ponieważ oryginalna gra była tworzona z myślą o kamerze z trzeciej osoby i nie posiadała widoku z kokpitu, twórcy musieli od podstaw stworzyć wnętrza pojazdów. W efekcie gracze otrzymają nowe modele kokpitów, ulepszone deski rozdzielcze oraz poprawione tekstury, a wszystko to z pełnym wsparciem sześciu stopni swobody ruchu. Dodatkowo wdrożono technologię DLSS, która ma zapewnić lepszą jakość obrazu i płynniejszą rozgrywkę. Twórcy podkreślają, że gra zachowa charakterystyczny dla serii nacisk na destrukcję pojazdów, oferując intensywne i bezpośrednie doświadczenie w VR. Elliot Tate, dyrektor kreatywny Flat2VR Studios, zapowiada:

Jesteś w samym środku akcji, w kokpicie podczas każdego zderzenia, każdego otarcia i każdego wielkiego karambolu.

Jak wskazuje tytuł, produkcja bazuje na FlatOut 4: Total Insanity z 2017 roku. O ile pierwsze części serii tworzyło Bugbear Entertainment, później odpowiedzialne za serię Wreckfest, to czwórkę przygotowało KT Racing. Wersja VR ma oferować pełną zawartość gry, w tym klasyczne wyścigi, tryby demolition derby, wyzwania kaskaderskie oraz multiplayer online. Twórcy pracują również nad wersjami na Meta Quest oraz PlayStation VR2, jednak ich data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Premiera w Steam Early Access ma być pierwszym krokiem przed pełnym wydaniem gry, która według twórców jest już “niemal gotowa”. Produkcja trafi na Steam 23 kwietnia. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, który prezentuje jak wygląda gameplay.

Źródło:https://traxion.gg/flatout-4-vr-smashes-into-steam-early-access-in-april/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

