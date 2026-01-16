Zaloguj się lub Zarejestruj

Czekacie na sequel VR-owego Batmana? To już raczej nie czekajcie

Maciej Petryszyn
2026/01/16 12:20
0
0

Pod koniec 2024 roku seria Arkham wzbogaciła się o kolejną odsłonę. Ta została jednak przygotowana nie z myślą o komputerach osobistych, a na urządzenia wirtualnej rzeczywistości.

Pierwsze opinie po ogłoszeniu Batman: Arkham Shadow nie były zbyt przychylne. Koniec końców okazało się jednak, że VR-owy Batman był produkcją bardzo kompetentną.

Batman: Arkham Shadow
Batman: Arkham Shadow

Studia związane z Batman: Arkham Shadow i jego sequelem dotknięte zwolnieniami

Nie było zatem zaskoczeniem, gdy jesienią Mark Rolston, aktor podkładający głos komisarzowi Gordonowi, potwierdził, iż wkrótce mają rozpocząć się prace nad sequelem Arkham Shadow. Były to co prawda jedyne szczegóły, ale to wystarczyło, by fani Człowieka Nietoperza posiadający sprzęt wirtualnej rzeczywistości ucieszyli się. Dziś wygląda na to, że była to radość przedwstępna.

Wszystko przez Metę. Przypomnijmy, że imperium Marka Zuckerberga postanowiło niedawno ograniczyć finansowanie Reality Labs, czyli działu odpowiedzialnego w firmie za VR. Efektem tego były zwolnienia na poziomie około 10%, które dotknęły również podległe Mecie studia zajmujące się tworzeniem gier w środowisku wirtualnej rzeczywistości.

GramTV przedstawia:

W efekcie mocno przetrzebione zostały szeregi Camouflaj, czyli firmy odpowiedzialnej za Batman: Arkham Shadow. Byli pracownicy w rozmowie z Aftermath mieli przyznać, iż w firmie pozostała już tylko garstka pracowników. Mimo to sama Meta zapewniła, iż nie ma zamiaru całkowicie zamykać studia. To ma od teraz zająć się tworzeniem “nowych doświadczeń dla posiadaczy nadchodzącego sprzętu”.

Co więcej, okazuje się, że sequel Arkham Shadow tworzyć miało nie Camouflaj, a Sanzaru Games. Czy zatem gra jest uratowana? Nic bardziej mylnego, bo o ile twórcy pierwowzoru w okrojonym składzie pozostali na powierzchni, tak Sanzaru zostało całkowicie zamknięte. W obliczu takiego rozwoju wypadków, o ile nie wydarzy się jakiś cud, losy nowego VR-owego Batmana wydają się być przesądzone.

Batman: Arkham Shadow ukazało się 22 października 2024 i zostało wydane z myślą o okularach Meta Quest 3 oraz Meta Quest 3S. Tytuł zebrały przy tym bardzo dobre recenzje i może pochwalić się średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 85. Była to druga gra z serii, w której głosem Bruce’a Wayne’a nie był zmarły w 2022 roku Kevin Conroy. Zamiast tego Batman przemawiał ustami Rogera Craiga Smitha, który wcześniej dubbingował tę postać również w Batman: Arkham Origins.

Źródło:https://insider-gaming.com/batman-arkham-shadow-sequel-likely-canceled-after-meta-layoffs/

Tagi:

News
VR
Batman
Batman: Arkham
Sanzaru Games
Camouflaj
anulowany
anulowanie
Oculus Studios
Meta
Batman: Arkham Shadow
Reality Labs
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112