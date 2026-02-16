Fani Where Winds Meet mogą zacierać ręce. Hitowy RPG z nowym regionem

Where Winds Meet było jednym z większych ubiegłorocznych zaskoczeń. Darmowe RPG z Chin okazało się sporym hitem, który przyciągnął przed ekrany rzesze graczy.
Nic więc dziwnego, że Everstone Studio regularnie dostarcza do swojej gry nową zawartość. Kolejna jej porcja właśnie nadchodzi.
Region Hexi nadchodzi do Where Winds Meet
Deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli nadejście rozszerzenia o nazwie Hexi. Wraz z nim w Where Winds Meet pojawi się zupełnie nowy region o tej samej nazwie, co do dodatek. Wszystko trafi w nasze ręce już za 2 i pół tygodnia, tj. 6 marca 2026. Hexi wydane zostanie na wszystkie platformy, na których pojawiła się podstawowa gra, czyli PC, PlayStation 5, Android oraz iOS.
Sprawdź trailer Hexi Expansion do Where Winds Meet, darmowego RPG akcji w otwartym świecie tworzonego przez Everstone Studio. Gracze będą mieli szansę, by stawić czoła przeklętym lądom i groźnym wrogami, podróżując przez bezkresne krainy Hexi. Od latających piasków Jade Gate przez blade śniegi Liangzhou aż po ponadczasowe szlaki Qinchuan.
Akcja Where Winds Meet dzieje się w okresie Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw, w regionach Kaifeng oraz Qinghe. Produkcja studia Everstone ukazała się 14 listopada i okazała się sporym hitem. W szczytowym okresie postawiła ona przyciągnąć przed ekrany 251 tysięcy osób, obecnie zaś na serwerach przebywa średnio 40-kilka tysięcy graczy.
Już na początku roku tytuł otrzymał aktualizację 1.2, która wprowadziła m.in. nowe mapy czy zadania. Poszerzona została również fabuła produkcji. Zaraz potem pojawił się kolejny patch, tym razem oznaczony numerem 1.3. Plany Chińczyków są zatem ambitne i jak na razie udaje się je realizować, a społeczność ewidentnie to docenia.
