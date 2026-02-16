Fani Where Winds Meet mogą zacierać ręce. Hitowy RPG z nowym regionem

Where Winds Meet było jednym z większych ubiegłorocznych zaskoczeń. Darmowe RPG z Chin okazało się sporym hitem, który przyciągnął przed ekrany rzesze graczy.

Nic więc dziwnego, że Everstone Studio regularnie dostarcza do swojej gry nową zawartość. Kolejna jej porcja właśnie nadchodzi.

Region Hexi nadchodzi do Where Winds Meet

Deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli nadejście rozszerzenia o nazwie Hexi. Wraz z nim w Where Winds Meet pojawi się zupełnie nowy region o tej samej nazwie, co do dodatek. Wszystko trafi w nasze ręce już za 2 i pół tygodnia, tj. 6 marca 2026. Hexi wydane zostanie na wszystkie platformy, na których pojawiła się podstawowa gra, czyli PC, PlayStation 5, Android oraz iOS.