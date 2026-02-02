Zaloguj się lub Zarejestruj

Minecraft łączy siły z Bluey

Jakub Piwoński
2026/02/02 08:30
Popularny serial animowany trafia do kwadratowego świata.

Minecraft szykuje kolejne duże rozszerzenie, tym razem oparte na popularnym serialu animowanym dla dzieci Bluey. Nowy pakiet DLC wprowadzi do gry crossover z dobrze znaną na całym świecie produkcją, oferując graczom nową przygodę osadzoną w realiach znanych z serialu. Dodatek trafi do sprzedaży 5 lutego i będzie dostępny w oficjalnym marketplace Minecrafta.

Zgodnie z zapowiedzią, DLC pozwoli fanom „przeżyć kultowe momenty” z Bluey. W grze pojawią się skórki przedstawiające głównych bohaterów serialu, w tym Bluey, Bingo oraz ich rodziców – Bandita i Chilli. Sercem dodatku ma być dom rodziny Heelerów, który stanie się areną pełnoprawnej przygody złożonej z różnych aktywności i mini-gier. Wśród nich znajdą się m.in. zabawy inspirowane serialem, zaprojektowane z myślą o wspólnej rozgrywce.

Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnej zawartości pakietu, jednak dotychczasowe crossoverowe DLC do Minecrafta sugerują, że dom Heelerów nie będzie jedyną nową lokacją. Niewykluczone, że w grze pojawią się także inne charakterystyczne miejsca znane z serialu, który doczekał się już ponad 150 odcinków w trzech sezonach. Cena dodatku nie została jeszcze ogłoszona, ale najprawdopodobniej będzie zbliżona do wcześniejszych pakietów tego typu.

Premiera DLC zbiega się z kolejnymi dużymi aktualizacjami Minecrafta. Gra regularnie otrzymuje nową zawartość, w tym moby, przedmioty i mechaniki, a crossover z Bluey to kolejny przykład na to, jak Mojang poszerza swoją ofertę, trafiając do coraz szerszego i młodszego grona odbiorców. Warto dodać, że popularny serial jest dostępny w Polsce na Disney+.

Źródło:https://gamerant.com/minecraft-bluey-crossover-collab-dlc/

Tagi:

News
DLC
rozszerzenie
Minecraft
Mojang
serial animowany
cross-over
Disney+
Bluey
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




