Minecraft szykuje kolejne duże rozszerzenie, tym razem oparte na popularnym serialu animowanym dla dzieci Bluey. Nowy pakiet DLC wprowadzi do gry crossover z dobrze znaną na całym świecie produkcją, oferując graczom nową przygodę osadzoną w realiach znanych z serialu. Dodatek trafi do sprzedaży 5 lutego i będzie dostępny w oficjalnym marketplace Minecrafta.

Minecraft łączy siły z Bluey

Zgodnie z zapowiedzią, DLC pozwoli fanom „przeżyć kultowe momenty” z Bluey. W grze pojawią się skórki przedstawiające głównych bohaterów serialu, w tym Bluey, Bingo oraz ich rodziców – Bandita i Chilli. Sercem dodatku ma być dom rodziny Heelerów, który stanie się areną pełnoprawnej przygody złożonej z różnych aktywności i mini-gier. Wśród nich znajdą się m.in. zabawy inspirowane serialem, zaprojektowane z myślą o wspólnej rozgrywce.