Where Winds Meet ambitnie wchodzi w nowy rok. Oto plany świetnego RPG-a akcji

Styczeń zapowiada się intensywnie dla Where Winds Meet. Twórcy pokazali pełną roadmapę.

Everstone Studio opublikowało szczegółową roadmapę zawartości dla Where Winds Meet na styczeń 2026 roku. Plan obejmuje nowe wątki fabularne, regiony, wydarzenia oraz systemy rozgrywki, a jego centralnym punktem będzie premiera wersji 1.2 zaplanowana na 8 stycznia.

Where Winds Meet – zawarto ść na styczeń 2026

Pierwszy tydzień miesiąca otworzą aktywności nastawione na progresję. Już 4 stycznia do gry trafi Solo Mode Lv.10 Unbound oraz nowy rozdział Hero’s Realm zatytułowany Sorrow of Mortalbound, rozwijający narracyjne starcia dla graczy preferujących rozgrywkę solo.