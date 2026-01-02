Where Winds Meet ambitnie wchodzi w nowy rok. Oto plany świetnego RPG-a akcji

Styczeń zapowiada się intensywnie dla Where Winds Meet. Twórcy pokazali pełną roadmapę.
Everstone Studio opublikowało szczegółową roadmapę zawartości dla Where Winds Meet na styczeń 2026 roku. Plan obejmuje nowe wątki fabularne, regiony, wydarzenia oraz systemy rozgrywki, a jego centralnym punktem będzie premiera wersji 1.2 zaplanowana na 8 stycznia.
Where Winds Meet – zawartość na styczeń 2026
Pierwszy tydzień miesiąca otworzą aktywności nastawione na progresję. Już 4 stycznia do gry trafi Solo Mode Lv.10 Unbound oraz nowy rozdział Hero’s Realm zatytułowany Sorrow of Mortalbound, rozwijający narracyjne starcia dla graczy preferujących rozgrywkę solo.
Najważniejsze zmiany przyniesie drugi tydzień wraz z debiutem wersji 1.2. Aktualizacja wprowadzi kampanię Kaifeng, Legacy Quests, a także World Bossa Nameless General i wydarzenie Jianghu Martial Games, wyraźnie poszerzając zakres aktywności kooperacyjnych i rywalizacyjnych.
GramTV przedstawia:
W trzecim tygodniu, od 15 stycznia, pojawi się Puzzle Cave Mistveil Prison, a dzień później ruszy Guild Battle Preseason. Kulminacją tej części roadmapy będzie udostępnienie nowego regionu Nine Mortal Ways Base 22 stycznia.
Styczeń zamkną wydarzenia fabularne i sezonowe. 25 stycznia zadebiutuje rozdział Whispers Beneath the Moon, a 29 stycznia wystartują limitowane aktywności Year of Abundance oraz Season End Dash, kończące bieżący cykl sezonowy.
Na koniec przypomnijmy, że Where Winds Meet zostało wydane 14 listopada 2025 roku na PC oraz PlayStation 5.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!