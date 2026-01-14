Ubisoft kontynuuje zwolnienia

Redukcje zatrudnienia dotknęły kolejne zespoły deweloperskie.
Ubisoft kontynuuje redukcję zatrudnienia, a nowa fala zwolnień miała dotknąć kolejne studio wydawcy. Jak informuje serwis Game Developer, zwolnienia objęły również Ubisoft Abu Zabi, dołączając do niedawno poszkodowanych zespołów Massive Entertainment oraz Ubisoft Stockholm. To kolejny trudny sygnał dla pracowników firmy już na samym początku 2026 roku.
Zwolnienia w Ubisoft Abu Zabi
Według doniesień opublikowanych 14 stycznia, kilku pracowników studia z Abu Zabi zamieściło na LinkedIn informacje o utracie pracy. Część zwolnień miała mieć miejsce jeszcze w grudniu 2025 roku, jednak kolejne posty pojawiały się także na początku tego tygodnia. Skala redukcji nie jest obecnie znana, ale wszystko wskazuje na to, że studio nie zostanie zamknięte.
Ubisoft Abu Zabi działa od 2011 roku i pełni rolę regionalnego centrum rozwoju. Zespół pracował głównie przy produkcjach mobilnych, takich jak CSI: Hidden Crimes, a także przy popularnym darmowym MMO Growtopia.
GramTV przedstawia:
Zwolnienia następują krótko po ogłoszeniu powstania spółki zależnej Vantage Studios, utworzonej wspólnie z Tencentem. Ma ona koncentrować się na kluczowych markach Ubisoftu, takich jak Assassin’s Creed, Rainbow Six oraz Far Cry, uznawanych za najbezpieczniejsze filary firmy. To właśnie studia niezwiązane bezpośrednio z tymi seriami mają obecnie najbardziej odczuwać skutki restrukturyzacji.
Harmonogram premier Ubisoftu na 2026 rok wciąż pozostaje niejasny. Wiadomo jednak, że w planach znajdują się m.in. remake’i Assassin’s Creed IV: Black Flag oraz Prince of Persia: The Sands of Time, a niedawno zapowiedziano również nową edycję pierwszego The Division.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!