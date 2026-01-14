Ubisoft kontynuuje zwolnienia

Ubisoft kontynuuje redukcję zatrudnienia, a nowa fala zwolnień miała dotknąć kolejne studio wydawcy. Jak informuje serwis Game Developer, zwolnienia objęły również Ubisoft Abu Zabi, dołączając do niedawno poszkodowanych zespołów Massive Entertainment oraz Ubisoft Stockholm. To kolejny trudny sygnał dla pracowników firmy już na samym początku 2026 roku.

Zwolnienia w Ubisoft Abu Zabi

Według doniesień opublikowanych 14 stycznia, kilku pracowników studia z Abu Zabi zamieściło na LinkedIn informacje o utracie pracy. Część zwolnień miała mieć miejsce jeszcze w grudniu 2025 roku, jednak kolejne posty pojawiały się także na początku tego tygodnia. Skala redukcji nie jest obecnie znana, ale wszystko wskazuje na to, że studio nie zostanie zamknięte.