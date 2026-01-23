Zaloguj się lub Zarejestruj

Alex w Street Fighter 6. Kenny Omega użyczył ruchów legendzie

Mikołaj Berlik
2026/01/23 09:45
Zobaczyliśmy współpracę z jedną z największych gwiazd współczesnego wrestlingu.

Już 17 marca doczekamy się ważnego wydarzenia dla fanów serii Street Fighter. Capcom opublikował właśnie nowy zwiastun pokazujący nową postać – Alexa z trzeciej gry z uniwersum. Największą niespodzianką jest jednak fakt, że za sesje motion capture odpowiadał sam Kenny Omega – gwiazda federacji AEW.

Street Fighter 6
Street Fighter 6

Street Fighter 6 – zwiastun nowej postaci

Wpływ Omegi na postać Alexa widać na pierwszy rzut oka. Jego zestaw ruchów jest bardzo imponujący i efektowny. Wśród ataków znajdziemy m.in. supleksy, DDT, niszczycielskie lariaty i szybkie dashe, które pozwalają błyskawicznie skrócić dystans. Warto wspomnieć także o liście Super Artów:

  • Level 1: Raging Spear – szarża z tackle'em, która posiada pancerz (ignoruje uderzenia i rzuty) i świetnie sprawdza się jako przedłużenie combo.
  • Level 2: Sledgecross Hammer – potężny lariat, który odbija przeciwników od ściany (wall bounce) i zapewnia chwilową niewrażliwość na pociski.
  • Level 2: Omega Wing Buster – to bezpośredni hołd dla Kenny'ego Omegi. Ruch łączy słynne kolano V-Trigger z finisherem One-Winged Angel. Podczas animacji za plecami Alexa pojawia się nawet smuga dymu w kształcie pojedynczego skrzydła.
  • Level 3: The Final Prison – brutalna seria chwytów kończąca się duszeniem. Animacja zmienia się w zależności od tego, czy cios kończy rundę (tzw. Critical Art).

Alex jest czwartym zawodnikiem wchodzącym w skład Year 3 Character Pass, dołączając do wydanych wcześniej Sagata oraz C. Viper. Ostatnią postacią z tego pakietu będzie Ingrid, której premiera planowana jest na późną wiosnę. Capcom zadbał też o aspekt wizualny – domyślny strój („Dark Devil of the ring”) podkreśla mroczniejszy wizerunek Alexa, podczas gdy alternatywny Outfit 2 to klasyczny look z debiutu w Street Fighter 3.

Street Fighter 6 jest dostępny na PC, PS4, PS5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/street-fighter-6-alex-joins-the-roster-on-march-17-gets-new-trailer-showcasing-his-moves

