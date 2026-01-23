Alex w Street Fighter 6. Kenny Omega użyczył ruchów legendzie

Już 17 marca doczekamy się ważnego wydarzenia dla fanów serii Street Fighter. Capcom opublikował właśnie nowy zwiastun pokazujący nową postać – Alexa z trzeciej gry z uniwersum. Największą niespodzianką jest jednak fakt, że za sesje motion capture odpowiadał sam Kenny Omega – gwiazda federacji AEW.
Street Fighter 6 – zwiastun nowej postaci
Wpływ Omegi na postać Alexa widać na pierwszy rzut oka. Jego zestaw ruchów jest bardzo imponujący i efektowny. Wśród ataków znajdziemy m.in. supleksy, DDT, niszczycielskie lariaty i szybkie dashe, które pozwalają błyskawicznie skrócić dystans. Warto wspomnieć także o liście Super Artów:
- Level 1: Raging Spear – szarża z tackle'em, która posiada pancerz (ignoruje uderzenia i rzuty) i świetnie sprawdza się jako przedłużenie combo.
- Level 2: Sledgecross Hammer – potężny lariat, który odbija przeciwników od ściany (wall bounce) i zapewnia chwilową niewrażliwość na pociski.
- Level 2: Omega Wing Buster – to bezpośredni hołd dla Kenny'ego Omegi. Ruch łączy słynne kolano V-Trigger z finisherem One-Winged Angel. Podczas animacji za plecami Alexa pojawia się nawet smuga dymu w kształcie pojedynczego skrzydła.
- Level 3: The Final Prison – brutalna seria chwytów kończąca się duszeniem. Animacja zmienia się w zależności od tego, czy cios kończy rundę (tzw. Critical Art).
