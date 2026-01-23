Alex w Street Fighter 6. Kenny Omega użyczył ruchów legendzie

Już 17 marca doczekamy się ważnego wydarzenia dla fanów serii Street Fighter. Capcom opublikował właśnie nowy zwiastun pokazujący nową postać – Alexa z trzeciej gry z uniwersum. Największą niespodzianką jest jednak fakt, że za sesje motion capture odpowiadał sam Kenny Omega – gwiazda federacji AEW.

Street Fighter 6 – zwiastun nowej postaci

Wpływ Omegi na postać Alexa widać na pierwszy rzut oka. Jego zestaw ruchów jest bardzo imponujący i efektowny. Wśród ataków znajdziemy m.in. supleksy, DDT, niszczycielskie lariaty i szybkie dashe, które pozwalają błyskawicznie skrócić dystans. Warto wspomnieć także o liście Super Artów: