Dragon Ball ostatecznie zamyka jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii anime

Zagadka transformacji Goku w SSJ4 w Dragon Ballu została właśnie rozwiązana.

Jedna z najbardziej ikonicznych form Goku okazuje się wcale nie być klasyczną transformacją Saiyanina, co zostało oficjalnie potwierdzone przez samego Kakarota. Dragon Ball Super wprowadził szereg radykalnie różnych przemian, takich jak Super Saiyan Blue, Super Saiyan Rose czy Ultra Instinct, znacząco odbiegających od klasycznych form Super Saiyan 1, 2 i 3. Mimo to żadna transformacja w całej historii Dragon Balla nie budziła tyle kontrowersji co Super Saiyan 4 z Daimy. Jedna z teorii Dragon Balla została rozwiązana Super Saiyan 4 to forma, która została pierwotnie zaprezentowana w Dragon Ball GT jako ostateczny etap rozwoju najsilniejszego sayiańskiego wojownika. Po latach ignorowania tej wersji, uniwersum przywróciło SSJ4 w Dragon Ball Daima, wprowadzając przy tym istotne zmiany w jej genezie.

Dodatek Daima do gry Dragon Ball Z: Kakarot kończy się sceną, w której Goku wyraża żal, że nie może dowolnie wracać do dziecięcej postaci, szczególnie dlatego, że tylko wtedy był w stanie korzystać z mocy Super Saiyan 4. Choć wypowiedź ta jest subtelna, stanowi mocne potwierdzenie teorii, według której Goku osiągnął SSJ4 wyłącznie dzięki temu, że został magicznie odmłodzony. Kluczową rolę odgrywa tu magia Nevy, która umożliwiła Goku dostęp do tej energii. Co istotne, Neva nie stworzył samej transformacji ani nie zdjął blokady ograniczającej potencjał Goku. Zamiast tego dostarczył mu dokładną “receptę” niezbędną do uzyskania tej konkretnej formy.

GramTV przedstawia:

Fakt, że Goku osiągnął Super Saiyan 4 wyłącznie dzięki magii i w innym wymiarze, rodzi jednak kolejne wątpliwości. Nie wiadomo, czy mógłby dokonać tej samej przemiany w innych okolicznościach lub w głównej linii czasowej. Obecne wydarzenia w Dragon Ball Super sugerują, że nie jest to możliwe, choć w multiwersum Dragon Balla nic nigdy nie jest ostateczne. Ponieważ Super Saiyan 4 jest silnie związany z rasą Saiyan, istnieje możliwość, że również inni wojownicy Z mogliby uzyskać dostęp do tej formy. Przeprowadzenie Vegety przez ten sam proces co Goku wydaje się jednak mało prawdopodobne i trudne do zrealizowania w najbliższym czasie. Mimo to wizja Goku i Vegety transformujących się w Super Saiyan 4, a nawet dokonujących fuzji w tej formie pozostaje niezwykle kusząca. Tak, byliśmy tego świadkami w serii GT, jednak nieco inny design tej formy w Daimie sprawia, że chciałoby się to wszystko odkryć na nowo.