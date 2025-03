Star Trek: Sekcja 31 - recenzja filmu. Czy leci z nami pilot?

Po tym jak w 2009 roku J.J. Abrams umiejętnie tchnął w markę nowe życie, dało to początek nowym filmom, ale i nowym serialom . Fani Star Treka są jednak podzieleni. Bo z jednej strony w ofercie studia Paramount, dzierżącej prawa do marki, jest w końcu z czego wybierać, po latach posuchy. Lepsze produkty przeplatają się jednak z tymi gorszymi - momentami odcinane są kupony od dawnych sukcesów, jak w przypadku zaskakująco świeżego Star Trek: Picard, ale równocześnie dostajemy bubla w postaci Star Trek: Discovery, który szybko stracił swą energię i co gorsza - sens. Nie ulega wątpliwości, że choć Star Trek traktuje o podróży, to wciąż nie wiadomo, w jakim kierunku ta marka obecnie podąża.

Czym jest twór zwany Star Trek: Sekcja 31? Oficjalnie jest to pierwszy pełnometrażowy film w uniwersum, jaki powstał od czasu głośnego i w dużej mierze średniego Star Trek: W nieznane. Nieoficjalnie mamy jednak do czynienia z czymś, co zostało powołane do życia głównie dlatego, że nie nadawało się na serial. Jestem pewien, że taka była właśnie droga tego projektu - został zaprezentowany studiu jako pilot nowego serialu i na pokazach testowych pewnie wywołał tak mieszane reakcje, że postanowiono ulepić z tego pełnometrażowy film i wrzucić na Paramount + (w Polsce SkyShowtime).

Misja, którą lepiej było anulować

Tak czy inaczej, z technicznego punktu widzenia, mamy tu do czynienia z przedłużeniem żywota serialu Star Trek: Discovery – Sekcja 31 to spin-off. Discovery, jak już wspomniałem, początkowo obiecywał nową jakość w uniwersum, ale z sezonu na sezon popadał w coraz większą sztuczność i przesadę, co dostrzegli nie tylko fani, ale i krytycy. Jednym z jej najbardziej przerysowanych elementów była Philippa Georgiou – postać, która nigdy nie wydawała się na tyle interesująca, by dźwigać na swoich barkach oddzielną historię. A jednak ona staje się twarzą Sekcji 31, co już na etapie zapowiedzi budziło wątpliwości. Z serialu o coraz gorszej reputacji wyciągnięto jedną z jego najmniej przekonujących postaci i zrobiono z tego pełnometrażowy film – w ramach uniwersum, które od lat wydaje się błądzić bez wyraźnego kierunku. Co mogło pójść nie tak?

Kto zatem wcisnął przycisk "start", jeśli przesłanki nie były zbyt optymistyczne? Trudno nie odnieść wrażenia, że za całym przedsięwzięciem stoi rosnąca popularność Michelle Yeoh, która po oscarowym sukcesie Wszystko wszędzie naraz (aktorka wyszła wówczas z gali ze statuetką) stała się ulubienicą Hollywood. Yeoh ma za sobą długie lata kariery w Hongkongu, dopiero udział w bondowskim Jutro nie umiera nigdy otworzył jej drogę do Hollywood. Jednak to słynny Przyczajony tygrys, ukryty smok uczynił z niej gwiazdę. Potem było różnie, ale aktorka była wierna kinu akcji, coraz częściej pojawiając się w filmach amerykańskich. Od kilku lat, a zwłaszcza po Oscarze, mamy jednak do czynienia z istną eksplozją jej popularności. Momentami mam wrażenie, że jest dosłownie wszędzie, nawet w lodówce.

Czarna dziura kreatywności

Sekcja 31 kosztowała niemało – według dostępnych informacji budżet wyniósł około 80 milionów dolarów. Co bardziej szokujące, aż 12 milionów pochłonęła sama gaża Michelle Yeoh. Kwota ta wydaje się wręcz absurdalnie wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że aktorka nie daje tu żadnego popisu gry aktorskiej – odgrywa swoją rolę na autopilocie, jakby sama nie do końca wierzyła w ten projekt.