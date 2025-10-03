Fani pomylili cosplay z grafiką Wiedźmina 4. Nawet CD Projekt Red jest zachwycony

Tech demo Wiedźmina 4 zachwyciło graczy oprawą wizualną, ale jedna z fanek postanowiła udowodnić, że podobny efekt można osiągnąć także w prawdziwym świecie. Cosplayerka Lil_G przygotowała kreację Ciri inspirowaną zwiastunem gry i nagrała materiał w scenerii Yosemite, wiernie odwzorowując klimat zaprezentowany przez CD Projekt Red.

Ciri jak z dema Wiedźmina 4

Lil_G Cosplay, znana wcześniej z ról Shadowheart z Baldur’s Gate 3 czy Gemmy z Monster Hunter: Wilds, odtworzyła scenę przedstawiającą Ciri w Kovirze. Zamiast Unreal Engine 5 wykorzystała jednak 7 godzin podróży do Glacier Point, gdzie nakręciła materiał. Dzięki odpowiednim filtrom i charakteryzacji efekt okazał się tak realistyczny, że część internautów nie potrafiła odróżnić go od materiału stworzonego w silniku gry.

