Fani pomylili cosplay z grafiką Wiedźmina 4. Nawet CD Projekt Red jest zachwycony

Mikołaj Berlik
2025/10/03 11:45
Cosplayerka przeniosła scenę z tech dema Wiedźmina 4 do rzeczywistości.

Tech demo Wiedźmina 4 zachwyciło graczy oprawą wizualną, ale jedna z fanek postanowiła udowodnić, że podobny efekt można osiągnąć także w prawdziwym świecie. Cosplayerka Lil_G przygotowała kreację Ciri inspirowaną zwiastunem gry i nagrała materiał w scenerii Yosemite, wiernie odwzorowując klimat zaprezentowany przez CD Projekt Red.

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

Ciri jak z dema Wiedźmina 4

Lil_G Cosplay, znana wcześniej z ról Shadowheart z Baldur’s Gate 3 czy Gemmy z Monster Hunter: Wilds, odtworzyła scenę przedstawiającą Ciri w Kovirze. Zamiast Unreal Engine 5 wykorzystała jednak 7 godzin podróży do Glacier Point, gdzie nakręciła materiał. Dzięki odpowiednim filtrom i charakteryzacji efekt okazał się tak realistyczny, że część internautów nie potrafiła odróżnić go od materiału stworzonego w silniku gry.

Cosplay wywołał falę pozytywnych komentarzy w sieci. Pod nagraniem swój wpis zostawił nawet oficjalny profil Wiedźmina, publikując gif z podpisem „to jest piękne”. Materiał pochwaliło również dwóch deweloperów CD Projekt Red – Sebastian Kalemba i Paweł Sasko. Lil_G Cosplay w przeszłości wcielała się już w bohaterki z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego, w tym Ciri z Dzikiego Gonu oraz Keirę Metz.

Przypomnijmy, że Wiedźmin 4 nie posiada jeszcze daty premiery. Tytuł zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Tagi:

News
CD Projekt RED
CD Projekt
Wiedźmin
cosplay
Ciri
Wiedźmin 4
Mikołaj Berlik
