Fani podzieleni, Gearbox zrezygnował. Ava z Borderlands 3 miała pojawić się w kontynuacji

Mikołaj Berlik
2025/10/09 10:00
Nowe przecieki ujawniają, że Borderlands 4 pierwotnie miało zawierać Avę z poprzedniej części, jednak postać została usunięta jeszcze przed premierą.

Jak ujawnił znany dataminer i modder EpicNNG, w plikach Borderlands 4 znaleziono liczne odniesienia do postaci Avy z Borderlands 3. Według jego relacji, bohaterka miała początkowo odegrać ważną rolę w nowej części, wspólnie z Zanem planując ratunek Lilith. Jednak w końcowej fazie produkcji Gearbox zastąpił ją Amarą – Sireną znaną z poprzedniej odsłony.

Borderlands 3
Borderlands 3

Borderlands 4 – Gearbox milczy, fani spekulują

EpicNNG podkreślił, że w grze znajdowało się wiele plików dotyczących Avy, w tym modele, tekstury i nagrania głosowe. Wszystkie zostały ostatecznie usunięte, a jej moce miały zostać przeniesione na Amarę. To tłumaczy, dlaczego niektóre zdolności Sireny w Borderlands 4 są niemal identyczne z tymi, które pierwotnie przypisano Avie – m.in. ochronna bańka pojawiająca się w kampanii.

Gearbox nie odniosło się do przecieku, co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, jak negatywnie część graczy oceniała Avę w Borderlands 3. Wówczas wielu fanów krytykowało jej impulsywne decyzje i sposób, w jaki była napisana. Choć postać otrzymała później drobne poprawki w misjach po premierze, jej wizerunek pozostał kontrowersyjny.

Borderlands 4 zadebiutowało we wrześniu na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Niedawno do gry trafiła kolejna łatka.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:05

Przypomina mi się Dante z DMC: Devil May Cry (najgłupszy tytuł pod słońcem). Jeżeli nie lubisz postaci z gry to wszystko inne traci na znaczeniu. Chyba mało kto lubił tę postać. I dobrze że ją wycięli. 

Inna sprawa że mimo podejmowania dobrych decyzji jeżeli chodzi o scenariusz - Gearbox musiał sobie strzelić w stopę kwestiami technicznymi. 

Poprawili już problemy techniczne czy dalej wszystko jest po staremu? 




