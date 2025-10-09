Fani podzieleni, Gearbox zrezygnował. Ava z Borderlands 3 miała pojawić się w kontynuacji

Nowe przecieki ujawniają, że Borderlands 4 pierwotnie miało zawierać Avę z poprzedniej części, jednak postać została usunięta jeszcze przed premierą.

Jak ujawnił znany dataminer i modder EpicNNG, w plikach Borderlands 4 znaleziono liczne odniesienia do postaci Avy z Borderlands 3. Według jego relacji, bohaterka miała początkowo odegrać ważną rolę w nowej części, wspólnie z Zanem planując ratunek Lilith. Jednak w końcowej fazie produkcji Gearbox zastąpił ją Amarą – Sireną znaną z poprzedniej odsłony.

Borderlands 4 – Gearbox milczy, fani spekulują

EpicNNG podkreślił, że w grze znajdowało się wiele plików dotyczących Avy, w tym modele, tekstury i nagrania głosowe. Wszystkie zostały ostatecznie usunięte, a jej moce miały zostać przeniesione na Amarę. To tłumaczy, dlaczego niektóre zdolności Sireny w Borderlands 4 są niemal identyczne z tymi, które pierwotnie przypisano Avie – m.in. ochronna bańka pojawiająca się w kampanii.

