Fani obawiają się o Hogwarts Legacy 2. Czy gra powinna nawiązywać do fabuły Harry’ego Pottera?

Radosław Krajewski
2026/02/14 18:00
Niektórzy gracze woleliby, aby nowa historia nie miała nic wspólnego z fabułą nadchodzącego serialu.

Od dłuższego czasu wiemy już, że Hogwarts Legacy 2 powstaje. Jeszcze w ubiegłym roku ujawniono, że produkcja ma zawierać jakieś elementy gry wieloosobowej, na co wskazywała oferta pracy do zespołu z Avalanche Software. Pojawiły się również informacje, że fabuła drugiej części będzie w pewnym stopniu powiązana z wydarzeniami z nadchodzącego serialu Harry Potter przygotowywanego przez HBO. Ponieważ pierwsza gra rozgrywała się sto lat przed historią znaną z książek i filmów, część fanów obawia się, że kontynuacja może przenieść akcję do bardziej współczesnych realiów.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy 2 – czy akcja gry zostanie przeniesiona do czasów Harry’ego Pottera?

Pierwsze Hogwarts Legacy okazało się jednym z najlepiej sprzedających się tytułów 2023 roku, mimo licznych kontrowersji towarzyszących premierze. Sukces komercyjny sprawił, że Warner Bros. szybko dało zielone światło kontynuacji, a za projekt ponownie odpowiada Avalanche Software. W międzyczasie ogłoszono również reboot sagi o Harrym Potterze, co otworzyło drogę do potencjalnego połączenia obu projektów.

W rozmowie z Variety z listopada 2024 roku prezes WB Interactive, David Haddad, potwierdził, że zespół pracujący nad sequelem koordynuje wybrane elementy narracyjne z historią przedstawioną w serialu HBO. Od tamtej pory nie ujawniono jednak żadnych konkretów. Największą zagadką pozostaje to, jak twórcy zamierzają połączyć dwa zupełnie różne okresy w historii magicznego świata i czy oznacza to zmianę realiów czasowych w samej grze.

Ewentualny skok do bardziej współczesnej epoki mógłby podzielić społeczność. Jednym z największych atutów pierwszej części gry była możliwość poznania świata czarodziejów z zupełnie innej perspektywy, spotkania przodków znanych postaci i zobaczenia Hogwartu w dawnych czasach. Jeśli druga odsłona zaczęłaby nawiązywać do historii Harry’ego Pottera, mogłaby utracić swoją unikalność.

Gracze szybko podzielili się opiniami w sieci, a reakcje okazały się mieszane:

Podobało mi się, że gra była czymś własnym. Obawiam się, że Warner Bros. może to zepsuć. Wolałbym dodatki i rozszerzenia do pierwszej części.

Problem polega na tym, że jeśli powiążesz wszystko z Harrym Potterem, gracz automatycznie żyje w jego cieniu, zamiast wyróżniać się własną historią. To całkowicie sprzeczne z klimatem pierwszej gry.

Pojawiły się jednak także bardziej wyważone głosy:

Naprawdę mam nadzieję, że nie zrobią po prostu gry odtwarzającej wydarzenia z książek i filmów. Nie przeszkadzają mi luźne powiązania, na przykład wątek Komnaty Tajemnic. Nawet historia z Tomem Riddle’em w latach czterdziestych i pokazanie jego młodości jako antagonisty byłaby w porządku. O ile gra nadal zachowa własną opowieść.

Obecnie o Hogwarts Legacy 2 nic nie wiadomo. Avalanche Software nie zdradziło, czy gra będzie kontynuować wątki z pierwszej części serii, czy też druga część rozgrywać się będzie w zupełnie innej epoce. Jedno jest jednak pewne i na premierę gry jeszcze trochę poczekamy.

Źródło:https://screenrant.com/hogwarts-legacy-2-modern-day-setting-fan-concern/

