DC Studios ma w planach nowy film. Będzie podobny do Suicide Squad

Studio może również wykorzystać tych bohaterów w innym medium.

DC Studios oficjalnie zarejestrowało znak towarowy Salvation Run, obejmujący między innymi filmy, komiksy, zabawki, odzież i inne produkty związane z marką. To natychmiast wzbudziło spekulacje, że w ramach rozwijanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana uniwersum DC powstanie nowy projekt i być może będzie to film inspirowany kultowym komiksowym wątkiem o tym samym tytule. Salvation Run nowym filmem w uniwersum DC? Fani zauważyli, że zakończenie drugiego sezonu serialu Peacemaker wprowadziło pojęcie „Salvation”, czyli międzywymiarowego więzienia, w którym znalazł się główny bohater, Chris Smith. Według fabuły, przestrzeń ta została odkryta dzięki pomocy Lexa Luthora i stanowi miejsce, gdzie A.R.G.U.S. może pozbywać się niebezpiecznych metaludzkich przestępców.

W komiksach Salvation Run opowiadało o grupie złoczyńców wysłanych przez Amandę Waller na odległą planetę Cygnus 4019. Tam musieli walczyć o przetrwanie, a na czele rywalizujących frakcji stanęli Lex Luthor i Joker. Choć filmowa adaptacja raczej nie będzie wiernym odwzorowaniem historii z kart DC Comics, motyw międzywymiarowego „więzienia dla superzłoczyńców” zdaje się powracać w nowym wydaniu. James Gunn w jednym z ostatnich wywiadów potwierdził, że idea Salvation odegra ważną rolę w przyszłości DCU: Podoba mi się koncepcja stworzenia więzienia, z którego nie da się uciec, ale które zostało zbudowane w pośpiechu. Na początku wydaje się bezpieczne, ale z czasem okazuje się, że kryje w sobie nieznane zagrożenia.

Gunn dodał również, że nie planuje wiernej adaptacji komiksu stworzonego na podstawie pomysłu George’a R.R. Martina: To, co mnie najbardziej zaintrygowało, to sam początek tej historii – moment, w którym Rick Flag Jr. i Amanda Waller stwierdzają: metaludzie są problemem. Wciąż uciekają. Pozbądźmy się ich na dobre. Twórca podkreślił jednak, że decyzja o wysłaniu przestępców do innego wymiaru może mieć nieoczekiwane konsekwencje: Ostatecznie w tej rzeczywistości znajduje się ktoś, kto wcale nie jest złoczyńcą, tylko bohaterem, który musi walczyć o przetrwanie w nieznanym świecie. Nie wiadomo jeszcze, czy Salvation Run pojawi się w formie filmu, serialu czy jedynie w kolejnych sezonach Peacemakera. Jednak rejestracja nowego znaku towarowego wskazuje, że DC Studios zamierza rozwijać ten motyw w nadchodzących produkcjach. Możliwe, że pierwsze nawiązania pojawią się już w filmie Superman: Man of Tomorrow, którego premierę zaplanowano na 9 lipca 2027 roku.

