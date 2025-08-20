Fani mogą odetchnąć. To nie koniec dla Black Myth: Wukong

Black Myth: Zhong Kui nie jest bezpośrednią kontynuacją Black Myth: Wukong. Decyzja o stworzeniu nowego tytułu zamiast natychmiastowego sequela została wyjaśniona przez Game Science na oficjalnej stronie internetowej:

Dzięki niezachwianemu wsparciu naszych graczy, pierwszy tytuł z serii Black Myth wylądował bezpiecznie. Po zakończeniu podróży z Przeznaczonym pragniemy teraz zrobić ostrożny, pierwszy krok – tworzyć jeszcze bardziej unikalne doświadczenia, podejmować się odważniejszych rozwiązań i wnosić świeże pomysły do naszego świata oraz narracji.

Zhong Kui stał się naturalnym wyborem, wynikającym z tej aspiracji i kilku innych czynników. Jesteśmy przekonani, że w tym nowym projekcie uda nam się wprowadzić odświeżające zmiany, stworzyć coś nowego, a jednocześnie krytycznie spojrzeć na nasze przeszłe błędy i żale.