Fani mogą odetchnąć. To nie koniec dla Black Myth: Wukong

Wczorajszy Opening Night Live na Gamescom 2025 przyniósł między innymi zapowiedź Black Myth: Zhong Kui. Będzie to nowa gra od Game Science, osadzona w świecie Black Myth. Studio potwierdziło, że choć najnowszy tytuł nie jest kontynuacją pierwszej odsłony, Wukong może doczekać się w przyszłości kolejnych przygód.
Black Myth: Wukong może jeszcze powrócić. Twórcy zapowiadają więcej
Black Myth: Zhong Kui nie jest bezpośrednią kontynuacją Black Myth: Wukong. Decyzja o stworzeniu nowego tytułu zamiast natychmiastowego sequela została wyjaśniona przez Game Science na oficjalnej stronie internetowej:
Dzięki niezachwianemu wsparciu naszych graczy, pierwszy tytuł z serii Black Myth wylądował bezpiecznie. Po zakończeniu podróży z Przeznaczonym pragniemy teraz zrobić ostrożny, pierwszy krok – tworzyć jeszcze bardziej unikalne doświadczenia, podejmować się odważniejszych rozwiązań i wnosić świeże pomysły do naszego świata oraz narracji.
Zhong Kui stał się naturalnym wyborem, wynikającym z tej aspiracji i kilku innych czynników. Jesteśmy przekonani, że w tym nowym projekcie uda nam się wprowadzić odświeżające zmiany, stworzyć coś nowego, a jednocześnie krytycznie spojrzeć na nasze przeszłe błędy i żale.
Twórcy zapowiadają jednocześnie, że to koniec historii dla Black Myth: Wukong:
A do wszystkich przyjaciół, którzy pokochali Black Myth: Wukong: wędrówka na zachód nie kończy się tutaj.
Na koniec przypomnijmy, ze Black Myth: Zhong Kui zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Data premiery i szczegóły rozgrywki pozostają obecnie tajemnicą.
