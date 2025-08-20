Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani mogą odetchnąć. To nie koniec dla Black Myth: Wukong

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 20:00
0
0

Twórcy uspokajają fanów.

Wczorajszy Opening Night Live na Gamescom 2025 przyniósł między innymi zapowiedź Black Myth: Zhong Kui. Będzie to nowa gra od Game Science, osadzona w świecie Black Myth. Studio potwierdziło, że choć najnowszy tytuł nie jest kontynuacją pierwszej odsłony, Wukong może doczekać się w przyszłości kolejnych przygód.

Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong może jeszcze powrócić. Twórcy zapowiadają więcej

Black Myth: Zhong Kui nie jest bezpośrednią kontynuacją Black Myth: Wukong. Decyzja o stworzeniu nowego tytułu zamiast natychmiastowego sequela została wyjaśniona przez Game Science na oficjalnej stronie internetowej:

Dzięki niezachwianemu wsparciu naszych graczy, pierwszy tytuł z serii Black Myth wylądował bezpiecznie. Po zakończeniu podróży z Przeznaczonym pragniemy teraz zrobić ostrożny, pierwszy krok – tworzyć jeszcze bardziej unikalne doświadczenia, podejmować się odważniejszych rozwiązań i wnosić świeże pomysły do naszego świata oraz narracji.

Zhong Kui stał się naturalnym wyborem, wynikającym z tej aspiracji i kilku innych czynników. Jesteśmy przekonani, że w tym nowym projekcie uda nam się wprowadzić odświeżające zmiany, stworzyć coś nowego, a jednocześnie krytycznie spojrzeć na nasze przeszłe błędy i żale.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają jednocześnie, że to koniec historii dla Black Myth: Wukong:

A do wszystkich przyjaciół, którzy pokochali Black Myth: Wukong: wędrówka na zachód nie kończy się tutaj.

Na koniec przypomnijmy, ze Black Myth: Zhong Kui zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Data premiery i szczegóły rozgrywki pozostają obecnie tajemnicą.

Źródło:https://insider-gaming.com/game-science-confirms-black-myth-wukong-journey-wont-end-here/

Tagi:

News
mitologia
soulslike
RPG akcji
Game Science
Black Myth: Wukong
Black Myth: Zhong Kui
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112