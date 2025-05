Borderlands z zalewem negatywnych recenzji na Steam. Gracze oburzeni nową umową EULA

Zaktualizowana umowa, którą muszą zaakceptować gracze chcący uruchomić Borderlands, została szczegółowo przeanalizowana przez twórcę Hellfire . Jak podaje Mein-MMO, uwagę przykuły dwa zapisy: prawo do gromadzenia danych osobowych użytkowników (w tym loginów, haseł czy numerów IP) oraz zakaz używania modów, które mogą wpływać na rozgrywkę, dawać przewagę lub odblokowywać płatną zawartość.

Zmiany przełożyły się na oceny gier w serii – Borderlands i Borderlands 2 w ostatnich 30 dniach mają status „w większości negatywne”, a Borderlands 3 – „mieszane”. W komentarzach możemy zobaczyć wiele głosów oburzenia, a część graczy sugeruje bojkot całej marki.

Nie brakuje jednak głosów rozsądku. Część użytkowników podkreśla, że zakres zbieranych danych nie odbiega znacząco od tego, co robią inne firmy. Dane są zresztą przekazywane dobrowolnie podczas zakładania konta SHiFT. Z kolei zakaz dotyczący modów ma dotyczyć tylko tych, które wpływają na multiplayer lub omijają płatności – nie ma żadnych dowodów na to, że Take-Two planuje walkę z fanowskimi modyfikacjami do trybu jednoosobowego.