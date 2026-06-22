Do Fallout 5 jeszcze daleko, ale za to nowa gra RPG osadzona w tym uniwersum zadebiutuje jeszcze w tym roku

Choć fani serii Fallout z niecierpliwością wyczekują zapowiedzi Fallout 5, wszystko wskazuje na to, że na kolejną dużą odsłonę postapokaliptycznej marki przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Niedawno nowa szefowa działu Xbox, Asha Sharma, przyznała, że rozwój marki Fallout ma być jednym z priorytetów firmy, jednak uruchomienie wszystkich procesów związanych z powstaniem nowej gry wymaga czasu. Nie oznacza to jednak, że fani uniwersum pozostaną bez nowych atrakcji. Jeszcze w tym roku oficjalnie zapowiedziano nową produkcję osadzoną w świecie Fallouta, która powinna szczególnie zainteresować miłośników gier fabularnych i planszowych.

Fallout: Wasteland Warfare otrzyma drugą edycję

Firma Modiphius Entertainment oficjalnie zapowiedziała Drugą Edycję gry Fallout: Wasteland Warfare. Pierwsza odsłona była stołową grą bitewną wykorzystującą figurki i przenosiła na planszę wiele kultowych postaci oraz frakcji znanych z uniwersum Fallouta. Nowa edycja ma jednak znacząco rozbudować formułę i zaoferować graczom znacznie więcej możliwości. Twórcy ujawnili, czego gracze mogą spodziewać się po nowej wersji. W oficjalnym komunikacie napisano: