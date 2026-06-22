Do Fallout 5 jeszcze daleko, ale za to nowa gra RPG osadzona w tym uniwersum zadebiutuje jeszcze w tym roku

Nowa gra RPG w uniwersum Fallouta zadebiutuje już w tym roku.
Choć fani serii Fallout z niecierpliwością wyczekują zapowiedzi Fallout 5, wszystko wskazuje na to, że na kolejną dużą odsłonę postapokaliptycznej marki przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Niedawno nowa szefowa działu Xbox, Asha Sharma, przyznała, że rozwój marki Fallout ma być jednym z priorytetów firmy, jednak uruchomienie wszystkich procesów związanych z powstaniem nowej gry wymaga czasu. Nie oznacza to jednak, że fani uniwersum pozostaną bez nowych atrakcji. Jeszcze w tym roku oficjalnie zapowiedziano nową produkcję osadzoną w świecie Fallouta, która powinna szczególnie zainteresować miłośników gier fabularnych i planszowych.
Fallout: Wasteland Warfare otrzyma drugą edycję
Firma Modiphius Entertainment oficjalnie zapowiedziała Drugą Edycję gry Fallout: Wasteland Warfare. Pierwsza odsłona była stołową grą bitewną wykorzystującą figurki i przenosiła na planszę wiele kultowych postaci oraz frakcji znanych z uniwersum Fallouta. Nowa edycja ma jednak znacząco rozbudować formułę i zaoferować graczom znacznie więcej możliwości. Twórcy ujawnili, czego gracze mogą spodziewać się po nowej wersji. W oficjalnym komunikacie napisano:
Druga edycja Fallout: Wasteland Warfare będzie grą wojenną i przygodową zaprojektowaną przede wszystkim z myślą o rozgrywce solo, w której gracze będą mogli eksplorować proceduralnie generowane pustkowia, wcielając się w bohatera jednej z kilku dostępnych frakcji, rekrutować własną drużynę i walczyć o przetrwanie przeciwko losowo pojawiającym się stworzeniom, mutantom oraz ludzkim przeciwnikom. Gra pozwoli również na rozgrywkę kooperacyjną, w której jeden gracz będzie mógł tymczasowo dołączyć do drużyny innego gracza lub dwie i więcej osób będzie mogło wspólnie prowadzić tę samą drużynę na mapie kampanii. Gracze będą także mogli tworzyć własnych bohaterów, którzy poprowadzą ich drużynę, korzystając z prostego systemu kreacji postaci. Druga edycja nadal będzie wspierała również tryb bitewny, w którym gracze będą mogli wykorzystać swoją drużynę z kampanii do walki z innym graczem…
Tryb bitewny ma być jedną z największych nowości względem pierwszej edycji gry, która zadebiutowała osiem lat temu. Twórcy podkreślają również, że przy opracowywaniu nowej wersji uwzględnili opinie i sugestie społeczności zbierane przez lata, dzięki temu nadchodząca edycja ma stać się ostateczną i najbardziej dopracowaną wersją Fallout: Wasteland Warfare.
GramTV przedstawia:
Choć dokładna data wydania nie została jeszcze ujawniona, Modiphius Entertainment potwierdziło, że Fallout: Wasteland Warfare – Second Edition trafi do graczy w drugim kwartale 2026 roku.
Tymczasem fani gier wideo z serii Fallout muszą uzbroić się w cierpliwość. Wszystko wskazuje na to, że premiera Fallouta 5 pozostaje jeszcze odległą perspektywą. W międzyczasie coraz częściej pojawiają się jednak spekulacje dotyczące możliwego remake'u Fallout 3, który mógłby wypełnić lukę przed debiutem kolejnej głównej odsłony kultowej postapokaliptycznej serii.
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