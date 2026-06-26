Elden Ring nie zadowoliło akcjonariuszy. CEO oskarżony o "niewykorzystanie potencjału"

Co ciekawe, Oasis to niejedyny podmiot niezadowolony z działań obecnego CEO. Sugestie w temacie poparcia wniosku hongkońskiego funduszu padły z ust Glassa Lewisa, doradca ds. głosowań. Ponadto w raporcie pełnomocników Institutional Shareholder Services znajdziemy bowiem zapis: Choć znalezienie następcy dla Natsuno może zająć trochę czasu, jest to wyzwanie warte podjęcia. Warto jednak zaznaczyć, że rentowność kapitału własnego Kadokawy spadła z poziomi 9,4% w 2022 roku do zaledwie 0,5% w roku ubiegłym. W tym ujęciu wewnętrzne napięcia w japońskim konglomeracie nie wyglądają już tak zaskakująco.

Wydane w 2022 roku Elden Ring znalazło dotychczas ponad 30 milionów nabywców, podczas gdy dodatek z 2024 roku, Shadow of the Erdtree, przekroczył liczbę 10 milionów sprzedanych kopii. Ponadto w 2025 roku ukazał się spin-off w klimacie roguelike, Elden Ring Nightreign. Ten trafił do 5 milionów graczy, zaś DLC do niego, The Forsaken Hollows z tego samego roku, sprzedało się w 2 milionach egzemplarzy.