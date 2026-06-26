Elden Ring nie zadowoliło akcjonariuszy. CEO oskarżony o "niewykorzystanie potencjału"

Czego chcieć więcej Cóż, akcjonariusze Kadokawa Group nie są zadowoleni.
Potencjał Elden Ring niewykorzystany?
Jak bowiem donosi agencja Reuters, Kadokawa Group, czyli spółka matka FromSoftware, mierzy się obecnie z wewnętrznymi problemami. Te dotyczą obecnego dyrektora generalnego firmy, Takeshiego Natsuno, który bynajmniej nie może być pewny swojej posady. Wszystko przez to, że pojawiły się naciski ze strony akcjonariuszy, na których czele stoi fundusz Oasis Management z Hongkongu – największy akcjonariusz spółki. Przeciwnicy Natsuno oskarżają go o to, że nie zdołał on wykorzystać w dostateczny sposób sukcesu marki Elden Ring, jeżeli chodzi o potencjalne zyski z niej płynące. Niezadowolenie wywołuje również to, że dystrybucją zagraniczną ER zajęło się Bandai Namco, czyli podmiot zewnętrzny.