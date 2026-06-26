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Elden Ring nie zadowoliło akcjonariuszy. CEO oskarżony o "niewykorzystanie potencjału"

Maciej Petryszyn
2026/06/26 16:30
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Wydawać by się mogło, że Elden Ring było potężnym sukcesem. Ogromna sprzedaż, ogromna liczba nagród i wyróżnień.

Czego chcieć więcej Cóż, akcjonariusze Kadokawa Group nie są zadowoleni.

Elden Ring
Elden Ring

Potencjał Elden Ring niewykorzystany?

Jak bowiem donosi agencja Reuters, Kadokawa Group, czyli spółka matka FromSoftware, mierzy się obecnie z wewnętrznymi problemami. Te dotyczą obecnego dyrektora generalnego firmy, Takeshiego Natsuno, który bynajmniej nie może być pewny swojej posady. Wszystko przez to, że pojawiły się naciski ze strony akcjonariuszy, na których czele stoi fundusz Oasis Management z Hongkongu – największy akcjonariusz spółki. Przeciwnicy Natsuno oskarżają go o to, że nie zdołał on wykorzystać w dostateczny sposób sukcesu marki Elden Ring, jeżeli chodzi o potencjalne zyski z niej płynące. Niezadowolenie wywołuje również to, że dystrybucją zagraniczną ER zajęło się Bandai Namco, czyli podmiot zewnętrzny.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Oasis to niejedyny podmiot niezadowolony z działań obecnego CEO. Sugestie w temacie poparcia wniosku hongkońskiego funduszu padły z ust Glassa Lewisa, doradca ds. głosowań. Ponadto w raporcie pełnomocników Institutional Shareholder Services znajdziemy bowiem zapis: Choć znalezienie następcy dla Natsuno może zająć trochę czasu, jest to wyzwanie warte podjęcia. Warto jednak zaznaczyć, że rentowność kapitału własnego Kadokawy spadła z poziomi 9,4% w 2022 roku do zaledwie 0,5% w roku ubiegłym. W tym ujęciu wewnętrzne napięcia w japońskim konglomeracie nie wyglądają już tak zaskakująco.

Wydane w 2022 roku Elden Ring znalazło dotychczas ponad 30 milionów nabywców, podczas gdy dodatek z 2024 roku, Shadow of the Erdtree, przekroczył liczbę 10 milionów sprzedanych kopii. Ponadto w 2025 roku ukazał się spin-off w klimacie roguelike, Elden Ring Nightreign. Ten trafił do 5 milionów graczy, zaś DLC do niego, The Forsaken Hollows z tego samego roku, sprzedało się w 2 milionach egzemplarzy.

Źródło:https://insider-gaming.com/kadokawa-ceo-elden-ring-failure/

Tagi:

News
FromSoftware
dyrektor generalny
Elden Ring
soulslike
Kadokawa Corporation
CEO
Takeshi Natsuno
Reuters
Oasis Management
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:20

Akcjonariusze, wrzód na tyłku wszystkich branż.

Ray
Gramowicz
Dzisiaj 17:00

No tak, fakt faktem skórki do Torrenta sprzedawałyby się jak świeże bułeczki. Niestety.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112