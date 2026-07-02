Harry Potter: Defenders of Hogwarts to wielki hit. Gra została już sfinansowana przez fanów

Fani świata Harry’ego Pottera najwyraźniej wciąż czekają na kolejne wyprawy do Hogwartu. Najlepszym dowodem jest Defenders of Hogwarts, czyli nowa gra planszowa od studia MinaLima, która błyskawicznie przekroczyła swój cel na Kickstarterze.

Harry Potter: Defenders of Hogwarts – gra została już sfinansowana na Kickstarterze

Defenders of Hogwarts to nowa propozycja dla miłośników czarodziejskiego świata, ale tym razem nie chodzi o grę wideo, lecz o planszową przygodę z elementami RPG. Projekt odpowiada na tę część fantazji fanów, która od lat krąży wokół finałowej bitwy o Hogwart. Gracze mają trafić do szkoły magii w momencie, gdy zagrożenie ze strony Lorda Voldemorta staje się coraz bardziej realne, a przyszłość zamku zależy od podjętych decyzji.

Za grę odpowiada MinaLima, czyli duet grafików doskonale znany fanom filmowej serii Harry Potter. To właśnie Miraphora Mina i Eduardo Lima współtworzyli wizualną tożsamość kinowego uniwersum, przygotowując między innymi rekwizyty, ilustracje i projekty graficzne, które przez lata budowały charakter ekranowego świata czarodziejów. Przy Defenders of Hogwarts studio współpracuje z Davidem Watermanem, wielokrotnie nagradzanym projektantem gier i produktów.

Nowa planszówka została pomyślana jako półkooperacyjna przygoda dla od 2 do 5 graczy. Rozgrywka ma łączyć eksplorację Hogwartu, rozwijanie umiejętności rzucania zaklęć, poruszanie pionkami po planszy, budowanie talii przed rozpoczęciem partii, wydawanie punktów akcji oraz wydarzenia wpływające na przebieg zabawy. Twórcy przewidzieli zarówno kampanię z postępami, jak i pojedyncze scenariusze. Jedna sesja ma trwać od 90 do 180 minut, a gra jest kierowana do osób od 13. roku życia.

Co ciekawe, Harry Potter: Defenders of Hogwarts nie ograniczy graczy wyłącznie do roli obrońców szkoły. Uczestnicy zabawy będą mogli stanąć po stronie lojalnych uczniów Hogwartu albo opowiedzieć się za siłami ciemności, które chcą pomóc Voldemortowi przejąć kontrolę i rozpocząć nową erę mroku. To właśnie ten wybór ma być jednym z ważniejszych elementów całej rozgrywki.

Projekt już teraz można określić mianem dużego sukcesu. Kampania na Kickstarterze wystartowała 30 czerwca 2026 roku i ma potrwać do 23 lipca. Cel ustalono na poziomie 66 tysięcy dolarów, tymczasem w chwili pisania tekstu Defenders of Hogwarts zebrało już ponad 648 tysięcy dolarów, a więc prawie dziesięciokrotność zakładanej kwoty, od 3,7 tysięcy wspierających.

Twórcy nie ukrywają, że reakcja fanów przerosła ich oczekiwania: