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Ubisoft wydał nietypowe Monopoly w świecie Gwiezdnych Wojen. Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains jest już dostępne

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/01 10:20
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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains zadebiutowało na konsolach i PC. Kultowa planszówka w nowej odsłonie wyszła spod ręki Ubisoftu.

Ubisoft oficjalnie poinformował, że Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains jest już dostępne na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz na komputerach osobistych za pośrednictwem Ubisoft Store, Epic Games Store i Steam. Za produkcję odpowiada studio Behavior Interactive, które przenosi klasyczną rozgrywkę Monopoly do uniwersum Gwiezdnych wojen, oferując całkowicie odmienione zasady zabawy oraz planszę inspirowaną kultową sagą.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains jest już dostępne

Nowa odsłona Monopoly zawiera 22 ikoniczne lokacje pochodzące z różnych okresów historii Star Wars. Gracze mogą wybierać spośród 28 bohaterów i złoczyńców, z których każdy dysponuje jedną z 14 unikalnych zdolności, wpływających na przebieg rozgrywki. Twórcy przygotowali również widowiskowe wydarzenia filmowe oraz specjalne pola na planszy. W przeciwieństwie do klasycznego Monopoly, o zwycięstwie nie decyduje zgromadzony majątek, lecz Punkty Wpływu. Zdobywa się je poprzez kupowanie oraz ulepszanie posiadłości.

Rozgrywkę urozmaicają także dynamiczne wydarzenia GO Events, które mogą przyznać lub odebrać dużą liczbę Punktów Wpływu, całkowicie zmieniając sytuację na planszy nawet w jednej turze. Nowością jest również system walki, który aktywuje się, gdy dwóch graczy znajdzie się na tym samym polu. Wówczas rozpoczyna się specjalne wyzwanie z wykorzystaniem kości, którego stawką jest przejęcie kontroli nad daną lokacją. Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains oferuje zarówno sieciowe, jak i lokalne tryby wieloosobowe. Gracze mogą rywalizować w zespołach 2 na 2 oraz 3 na 3, a współpraca i odpowiednia koordynacja działań odgrywają kluczową rolę w drodze do zwycięstwa. Każda rozgrywka ma oferować nowe możliwości dostosowania strategii, przechytrzenia przeciwników oraz odkrywania świata Star Wars w zupełnie nowy sposób.

GramTV przedstawia:

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains na Steam kosztuje 119,90 zł, a na konsolach 129,90 zł. Zobaczcie zwiastun produkcji:

Źródło:https://news.ubisoft.com/pl-pl/article/5c5HEodzt59gpBSLwCITDq/monopoly-star-wars-heroes-vs-villains-gameplay-trailer

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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112