Ubisoft wydał nietypowe Monopoly w świecie Gwiezdnych Wojen. Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains jest już dostępne

Ubisoft oficjalnie poinformował, że Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains jest już dostępne na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz na komputerach osobistych za pośrednictwem Ubisoft Store, Epic Games Store i Steam. Za produkcję odpowiada studio Behavior Interactive, które przenosi klasyczną rozgrywkę Monopoly do uniwersum Gwiezdnych wojen, oferując całkowicie odmienione zasady zabawy oraz planszę inspirowaną kultową sagą.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains jest już dostępne

Nowa odsłona Monopoly zawiera 22 ikoniczne lokacje pochodzące z różnych okresów historii Star Wars. Gracze mogą wybierać spośród 28 bohaterów i złoczyńców, z których każdy dysponuje jedną z 14 unikalnych zdolności, wpływających na przebieg rozgrywki. Twórcy przygotowali również widowiskowe wydarzenia filmowe oraz specjalne pola na planszy. W przeciwieństwie do klasycznego Monopoly, o zwycięstwie nie decyduje zgromadzony majątek, lecz Punkty Wpływu. Zdobywa się je poprzez kupowanie oraz ulepszanie posiadłości.