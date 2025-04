Fani Devil May Cry się ucieszą - Netflix potwierdza radosną nowinę

Pierwszy sezon śledził losy łowcy demonów Dantego, który musiał zmierzyć się z Białym Królikiem – potężnym przeciwnikiem planującym dosłownie rozpętać piekło na ziemi. W głównej roli głosowej wystąpił Johnny Yong Bosch, a obok niego usłyszeliśmy również legendarnego Kevina Conroya – aktora znanego przede wszystkim jako głos Batmana – który użyczył głosu postaci wiceprezesa Bainesa. Jak podkreślił showrunner, wszystkie kwestie Conroya zostały nagrane przed jego śmiercią, bez użycia AI. W napisach końcowych znalazła się dedykacja dla zmarłego aktora.

Co dalej z serialem? Szczegóły drugiego sezonu na razie owiane są tajemnicą, ale sukces pierwszej serii nie pozostawia wątpliwości – fani mogą liczyć na więcej krwawych walk, demonicznych intryg i charakterystycznego humoru Dantego. Warto dodać, że Devil May Cry to nie jedyny serial animowany inspirowany grami, który otrzymał drugą szansę. Netflix zapowiedział również kontynuację Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.