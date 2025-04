Diabeł płacze, ale twój portfel już nie – Devil May Cry 5 tanio w sklepie Xbox i Steam

Macie ochotę na przygodę z Dante? Już teraz można skorzystać z atrakcyjnych promocji na grę Devil May Cry 5 w sklepach Xbox i Steam.​ Akcja ma miejsce w związku z premierą serialu animowanego Devil May Cry na platformie Netflix.

Devil May Cry 5 w promocji na Stem i sklepie Xbox

W sklepie Xbox dostępna jest specjalna edycja gry Devil May Cry 5 w cenie 42,49 zł, obniżonej z 169,99 zł. Oznacza to oszczędność aż 127,50 zł. Promocja obowiązuje przez najbliższe siedem dni.​ Z kolei na platformie Steam można zaoszczędzić 75% na zakupie gry Devil May Cry 5. Podstawowa wersja gry kosztuje teraz 30 zł (zamiast 120 zł), a wersja Deluxe jest dostępna za 39,75 zł (zamiast 159 zł). W obu przypadkach edycje zawierają dodatkowo postać Vergila. Oferta jest ważna do 16 kwietnia.​