Najlepszy Star Trek od lat wraca i już został oceniony. Serial zmierza ku nieuchronnemu momentowi w historii serii

Star Trek: Nieznane nowe światy wraca do epizodycznej struktury znanej z klasycznych odsłon serii, oferując każdorazowo inną przygodę — od dramatów psychologicznych po lekkie odcinki komediowe. Jednocześnie rozwija charakterystycznych bohaterów, takich jak młody Spock (Ethan Peck), Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) czy Christine Chapel (Jess Bush). To właśnie ten balans między nostalgią a nowoczesnym podejściem sprawił, że produkcja często jest określana mianem najlepszej rzeczy, jaka przydarzyła się „Star Trekowi” w ostatnich latach.

Nowy sezon to nie tylko kolejne przygody w kosmosie — twórcy konsekwentnie prowadzą narrację ku nieuchronnemu momentowi: przejęciu dowództwa nad Enterprise przez kapitana Jamesa T. Kirka. Serial ma zakończyć się po planowanym piątym sezonie, co oznacza, że jesteśmy już na przedostatniej prostej do tego przełomowego wydarzenia w historii uniwersum. Wszystko wskazuje na to, że finałowe odcinki będą wprowadzeniem do potencjalnego nowego serialu z Kirkiem w roli głównej, o czym enigmatycznie wspominali producenci.

Tymczasem 3. sezon zadebiutował z dobrym odbiorem – serial podoba się krytykom. Na Rotten Tomatoes 85% krytyków oceniło nowe odcinki pozytywnie (na podstawie 20 recenzji). Trzeba jednak odnotować, że jak na razie zaledwie 44% widzów podziela ten entuzjazm. Oto kilka opinii:

Ma wszystko, czego może zapragnąć wymagający Trekkie. Epickie bitwy międzygwiezdne, tandetne żółte dzianiny i obce rasy z plastikowymi uszami, które wyglądają, jakby miały wpaść w warp dziewięć w pobliżu otwartego ognia.

Seria, która wciąż podtrzymuje ideały swojej pierwotnej serii, nawet jeśli jej zmiany nie sięgają daleko.