Fani Clair Obscur: Expedition 33 rozczarowani Nagrodami Steam. Nie taki miał być ich wynik

Jakub Piwoński
2026/01/07 13:50
Nie wszyscy gracze zgadzają się z werdyktem… graczy.

Tegoroczne Nagrody Steam, jak co roku oparte wyłącznie na głosach graczy, wywołały spore emocje. Najwięcej kontrowersji wzbudziła kategoria Gry Roku, w której triumfował Hollow Knight: Silksong, wyprzedzając Clair Obscur: Expedition 33. Dla części społeczności był to wynik trudny do zaakceptowania.

Fani Clair Obscur: Expedition 33 rozczarowani Nagrodami Steam

Wielu graczy spodziewało się, że Clair Obscur: Expedition 33 domknie sezon nagród kolejnym prestiżowym wyróżnieniem. Tytuł zdążył już wcześniej zebrać liczne laury i był często wskazywany jako jedna z najważniejszych gier roku, co zbudowało przekonanie, że zwycięstwo na Steamie jest jedynie formalnością. Gdy tak się nie stało, rozczarowanie szybko przerodziło się w negatywne komentarze widoczne na forach i w mediach społecznościowych.

Warto jednak zauważyć, że Silksong startował z zupełnie innej pozycji. Wieloletnie oczekiwanie na premierę oraz niezwykle lojalna i zmobilizowana społeczność fanów sprawiły, że gra cieszyła się ogromnym zainteresowaniem już od pierwszych dni. W systemie, w którym liczy się wyłącznie głos użytkowników, taka fala entuzjazmu mogła mieć kluczowe znaczenie.

Część fanów Expedition 33 nie atakuje samej gry Team Cherry, lecz zwraca uwagę na „efekt hype’u”, który – ich zdaniem – przeważył nad wcześniejszymi osiągnięciami konkurenta. Fani Hollow Knight: Silksong bronią decyzji, tłumacząc, że to była gra, w którą gracze Steam faktycznie grali. Do napiętej atmosfery dołożyły się także wcześniejsze spory wokół Expedition 33, w tym dyskusje dotyczące procesu produkcji i wykorzystania nowych technologii. Bardzo możliwe, że to one podzieliły graczy jeszcze przed ogłoszeniem wyników.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/expedition-33-fans-are-furious-with-hollow-knight-silksong/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:32
wolff01 napisał:

Nie byłbym taki pewien - Silksong ma większą bazę graczy, niektórzy mogli np. grać na Switchach. A wielu graczy nie zamyka się tylko na jedną platformę, mogli grać na Switchu a np. głosować na Steamie. Wdg netu Silksong sprzedał się do grudnia w liczbie 7 mln vs 5 mln. Mogli być też gracze którzy docenili Expedition 33 ale wybrali grę na którą czekali a nie która była dla nich niespodzianką...

dariuszp napisał:

Zwyczajnie nagrody steam to  konkurs popularności. Obie gry mają podobną ilość graczy obecnie ale Silksong po prostu zabijał sklepy online. Miał na samym Steam niemal 4x więcej ludzi w peaku.

Jak dla mnie powinno wygrać KCD2 no ale każdy ma inne gusta.

Ale to właśnie jest konkurs popularności. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:30
dariuszp napisał:

Zwyczajnie nagrody steam to  konkurs popularności. Obie gry mają podobną ilość graczy obecnie ale Silksong po prostu zabijał sklepy online. Miał na samym Steam niemal 4x więcej ludzi w peaku.

Jak dla mnie powinno wygrać KCD2 no ale każdy ma inne gusta.

Nie byłbym taki pewien - Silksong ma większą bazę graczy, niektórzy mogli np. grać na Switchach. A wielu graczy nie zamyka się tylko na jedną platformę, mogli grać na Switchu a np. głosować na Steamie. Wdg netu Silksong sprzedał się do grudnia w liczbie 7 mln vs 5 mln. Mogli być też gracze którzy docenili Expedition 33 ale wybrali grę na którą czekali a nie która była dla nich niespodzianką...

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:13

Zwyczajnie nagrody steam to  konkurs popularności. Obie gry mają podobną ilość graczy obecnie ale Silksong po prostu zabijał sklepy online. Miał na samym Steam niemal 4x więcej ludzi w peaku.

Jak dla mnie powinno wygrać KCD2 no ale każdy ma inne gusta.




