Fani Clair Obscur: Expedition 33 rozczarowani Nagrodami Steam. Nie taki miał być ich wynik

Tegoroczne Nagrody Steam, jak co roku oparte wyłącznie na głosach graczy, wywołały spore emocje. Najwięcej kontrowersji wzbudziła kategoria Gry Roku, w której triumfował Hollow Knight: Silksong, wyprzedzając Clair Obscur: Expedition 33. Dla części społeczności był to wynik trudny do zaakceptowania.

Fani Clair Obscur: Expedition 33 rozczarowani Nagrodami Steam

Wielu graczy spodziewało się, że Clair Obscur: Expedition 33 domknie sezon nagród kolejnym prestiżowym wyróżnieniem. Tytuł zdążył już wcześniej zebrać liczne laury i był często wskazywany jako jedna z najważniejszych gier roku, co zbudowało przekonanie, że zwycięstwo na Steamie jest jedynie formalnością. Gdy tak się nie stało, rozczarowanie szybko przerodziło się w negatywne komentarze widoczne na forach i w mediach społecznościowych.