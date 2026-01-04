Zaloguj się lub Zarejestruj

Przyznano Nagrody Steam 2025. Clair Obscur: Expedition 33 bez tytułu Gry Roku

Jakub Piwoński
2026/01/04 12:30
1
0

Gracze platformy Valve mieli inne zdanie, niż większość krytyków.

Ogłoszono zwycięzców Nagród Steam 2025, corocznego plebiscytu, w którym to sami użytkownicy platformy Valve wybierają najlepsze gry minionego roku. Głosowanie – od nominacji jesienią po finałową rundę podczas zimowej wyprzedaży – tradycyjnie należało wyłącznie do graczy. I jak co roku, nie obyło się bez zaskoczeń.

The Steam Awards 2025
The Steam Awards 2025

Przyznano Nagrody Steam za 2025 rok

Największym z nich jest brak tytułu Gry Roku dla Clair Obscur: Expedition 33, które przez wielu typowane było na murowanego zwycięzcę. Zamiast tego główna nagroda trafiła do Hollow Knight: Silksong. Długo wyczekiwana kontynuacja metroidvanii od Team Cherry triumfowała również w kategorii „Najlepsza gra, w której jesteś beznadziejny”, potwierdzając swoją reputację produkcji wymagającej i bezkompromisowej.

GramTV przedstawia:

Expedition 33 nie opuściło jednak gali z pustymi rękami – gracze przyznali mu statuetkę za Najlepszą ścieżkę dźwiękową, doceniając muzyczną oprawę jednego z najambitniejszych projektów 2025 roku. W pozostałych kategoriach obyło się bez większych niespodzianek: Hades 2 wygrał jako najlepsza gra na Steam Decka, Baldur’s Gate 3 ponownie zostało nagrodzone za wieloletnie wsparcie, a ARC Raiders uznano za najbardziej innowacyjną rozgrywkę.

Lista nagrodzonych tytułów:

  • Gra Roku: Hollow Knight: Silksong
  • Gra VR Roku: The Midnight Walk
  • Labor of Love: Baldur’s Gate 3
  • Najlepsza gra na Steam Deck: Hades 2
  • Better With Friends: PEAK
  • Wyjątkowy styl wizualny: Silent Hill f
  • Najbardziej innowacyjna rozgrywka: ARC Raiders
  • Najlepsza gra, w której jesteś beznadziejny: Hollow Knight: Silksong
  • Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Clair Obscur: Expedition 33
  • Wyjątkowa gra z bogatą fabułą: Dispatch
  • Usiądź wygodnie i zrelaksuj się: Chill With You: Lo-Fi Story

Nagrody Steam po raz kolejny udowodniły, że głos społeczności potrafi iść wbrew branżowym przewidywaniom — i właśnie dlatego ten plebiscyt wciąż budzi tak duże emocje.

Źródło:https://gamerant.com/steam-awards-2025-winners-expedition-33-silksong-goty/

Tagi:

News
Steam Awards
Hollow Knight: Silksong
Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33
Nagrody Steam 2025
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:04

Niech mi ktoś powie - czy twórcy Kingdom Come czymś podpadli całej branży, że są tak ignorowani?




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112