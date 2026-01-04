Przyznano Nagrody Steam 2025. Clair Obscur: Expedition 33 bez tytułu Gry Roku

Ogłoszono zwycięzców Nagród Steam 2025, corocznego plebiscytu, w którym to sami użytkownicy platformy Valve wybierają najlepsze gry minionego roku. Głosowanie – od nominacji jesienią po finałową rundę podczas zimowej wyprzedaży – tradycyjnie należało wyłącznie do graczy. I jak co roku, nie obyło się bez zaskoczeń.

Przyznano Nagrody Steam za 2025 rok

Największym z nich jest brak tytułu Gry Roku dla Clair Obscur: Expedition 33, które przez wielu typowane było na murowanego zwycięzcę. Zamiast tego główna nagroda trafiła do Hollow Knight: Silksong. Długo wyczekiwana kontynuacja metroidvanii od Team Cherry triumfowała również w kategorii „Najlepsza gra, w której jesteś beznadziejny”, potwierdzając swoją reputację produkcji wymagającej i bezkompromisowej.